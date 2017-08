Rentrée scolaire: attention aux enfants

Le Bureau de prévention des accidents (bpa), le TCS et les polices cantonales lancent une nouvelle campagne de prévention en collaboration avec les communes et les écoles. «Roues arrêtées, enfants en sécurité» veut inciter les automobilistes à s'arrêter complètement à l'approche d'un passage pour piétons.

Selon le bpa, 42% des enfants de 5 à 14 ans ayant été victimes d’un accident grave voire mortel se trouvaient sur le chemin de l’école au moment de l’accident.

Difficulté à évaluer les distances

Car les enfants ont du mal à estimer les distances et la vitesse des véhicules. On leur apprend donc à ne traverser sur un passage piéton que lorsque la voiture est à l'arrêt. Les automobilistes ne doivent dès lors pas se contenter de ralentir en s'approchant d'un passage.

Cette campagne est réalisée depuis 2015 avec une forte présence médiatique, indique le communiqué conjoint du bpa, du TCS et des polices. Plus de 90% des automobilistes la connaissent et la comprennent. De plus, le TCS distribuera cette année plus de 80'000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire. (ats/nxp)