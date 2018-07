Représentante mapuche auprès de l’ONU bientôt renvoyée au Chili?

Elle a réclamé à plusieurs reprises l’asile politique. En vain. Mais, cette fois-ci, les choses semblent sérieusement se corser pour Flor Calfunao Paillalef, représentante du peuple mapuche auprès de l’ONU. Établie à Genève depuis plus de vingt ans, elle pourra, en effet, être renvoyée au Chili: le Tribunal fédéral administratif (TAF) a confirmé le rejet de sa dernière demande d’asile en Suisse.

Le 16 mai 2017, Flor Calfunao Paillalef avait reçu du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) une décision qui la sommait de quitter le territoire suisse un mois plus tard. Or son avocat, Nils de Dardel (actuellement en vacances), ayant recouru contre cette décision, l’espoir demeurait…

Récupérer leurs terres ancestrales

Les Mapuches se battent depuis des années pour la récupération de leurs terres ancestrales au sud du Chili. Dans un arrêt publié mardi, le TAF est arrivé à la conclusion qu’ils n’étaient pas exposés à une persécution collective dans ce pays sud-américain. Un individu ne doit pas craindre que sa seule appartenance à cette population entraîne une haute probabilité d’être poursuivi. Appelés à se prononcer sur la décision du SEM de refuser l’asile à Flor Calfunao Paillalef, les juges ne voient par ailleurs aucune raison qui s’opposerait au renvoi de cette personne.

Cette militante mapuche de 56 ans et son défenseur ont un tout autre avis. «Les persécutions des Mapuches sont bien réelles; elles ont pour but que ces Indiens d’origine quittent leurs terres ancestrales, où ils vivent depuis des siècles», s’indignait ainsi Me de Dardel, lors de notre dernier entretien.

Mais au-delà de sa propre sécurité, Flor Calfunao Paillalef souhaite surtout rester à Genève pour «continuer à dénoncer la politique d’extermination subie par son peuple. Je risque moi-même très sérieusement d’être emprisonnée en cas d’expulsion au Chili!» Le TAF estime du reste que les confrontations entre les Mapuches et les autorités chiliennes vont se poursuivre. Une hausse de la répression étatique et paramilitaire est même établie.

«On va voir ce qu'on peut faire»

Flor Calfunao Paillalef a immigré en Suisse en 1996. Elle a déposé une première demande d’asile en 2008, année où elle avait remporté le Prix «Femme exilée, femme engagée» de la Ville de Genève. Cette requête a été repoussée en 2010. S’en est suivie une seconde action en 2013, avec un dossier enrichi de nouvelles pièces. Le SEM a de nouveau dit «non». La représentante mapuche s’est alors tournée vers le TAF. La décision de cette instance serait définitive. «On va voir ce que l’on peut faire. Je vous en dirai plus dès que j’aurai parlé avec mon avocat. (24 heures)