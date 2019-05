Ressources naturelles pour 2019 déjà épuisées

Mardi marquera la Journée suisse du dépassement de la Terre. «A partir de demain, nous vivrons donc aux dépens des générations futures», indique lundi le WWF Suisse dans un communiqué.

La Suisse est particulièrement mauvaise élève en matière d'empreinte écologique, souligne l'organisation. «La population helvétique prend, en moyenne, trois fois plus souvent l'avion que les citoyens européens, conduit les voitures les plus lourdes de toute l'Europe et fait partie des plus grands producteurs de déchets au monde.»

Et le WWF Suisse de conclure: les Suisses produisent en moyenne l'équivalent de 600 sacs-poubelle de 35 litres remplis de gaz à effet de serre par personne et par jour. Dans une société verte et durable, il ne faudrait pas produire plus de 30 sacs-poubelle, soit 20 fois moins qu'actuellement.

Les calculs de cette journée se basent sur les données du «Global Footprint Network». Au niveau mondial, les êtres humains consomment chaque année des biens et services correspondant à la capacité de régénération annuelle de 1,7 planète. Si tout le monde vivait comme les Suisses, l'humanité aurait donc besoin des ressources de trois planètes chaque année. (ats/nxp)