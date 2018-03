Retour à la normale pour les pendulaires

Les trains circuleront normalement entre Estavayer-le-Lac et Cheyres (FR) dès mercredi matin, à la reprise de l'exploitation. Les travaux de stabilisation effectués à Font (FR) suite à l'éboulement survenu dimanche sur la ligne Fribourg–Yverdon sont terminés, ont annoncé les CFF mardi soir.

Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu depuis dimanche suite à l'affaissement d'une partie de la falaise. Entre 50 et 100 mètres cubes de terre et de roches avaient glissé vers la voie. Des travaux de déblaiement et de stabilisation ont été entrepris et une digue a été construite afin de sécuriser ultérieurement la zone. Un service de substitution par bus a été mis en place durant l'interruption. (ats/nxp)