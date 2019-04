Retour de flamme pour le service civil en 2019

Pour la première fois depuis 2011, les admissions au service civil ont baissé (-8,5%) en 2018 par rapport à l'année précédente. Mais début 2019, le nombre d'admission a de nouveau augmenté.

L'Office fédéral du service civil (CIVI) ne connaît pas les raisons de ce retour de flamme, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi. Au 1er trimestre 2019, le nombre des admissions s'est élevé à 1801 contre 1771 au 1er trimestre 2018 ( 1,7%).

Parmi les personnes admises, 50,3% avaient déposé leur demande d'admission avant le début de l'école de recrues (ER), 16,8% durant l'ER et 32,9% une fois l'ER terminée. La tendance inverse avait été observée en 2018. Le nombre de jours de service accomplis a légèrement reculé, totalisant 1'668'248 jours. Les civilistes ont effectué plus de 70% de leurs jours de service dans les domaines de la santé et du social. (ats/nxp)