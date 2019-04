Retour pascal: 10 km de bouchons au Gothard

Prolongation des vacances pour les automobilistes de retour du Sud, en ce lundi de Pâques: la colonne de voitures atteignait 10 kilomètres entre Faido et l'aire de Stalvedro en fin d'après-midi. De quoi occasionner jusqu'à 1 heure et 50 minutes de retard.

La colonne de tôle s'est formée dès 09h30. En début d'après-midi, le voyage se trouvait prolongé d'au moins deux heures, précise viasuisse à Keystone-ATS. La situation ne devrait pas s'améliorer avant 21h00 ce soir. Les vacanciers sont également retardés d'environ une heure trente sur l'itinéraire alternatif de l'A13.

Une partie des voyageurs ont déjà entamé leur retour samedi. Les voitures étaient arrêtées sur environ 8 kilomètres dans l'après-midi. Le trafic ne s'est fluidifié que vers 20h30. Dimanche, le tunnel du Gothard a été entièrement fermé en fin d'après-midi dans les deux sens à cause d'un véhicule en panne.

Bouchons en semaine

Certains cantons suisses et quelques pays européens sont encore en vacances. Des bouchons peuvent encore se former durant la semaine à venir, en particulier entre 11h00 et 19h00.

Vendredi, les automobilistes en partance pour le Sud ont dû s'armer de patience pour franchir le tunnel du Gothard. Un pic a été atteint vers 13h00, avec 15 kilomètres de bouchons et un temps d'attente de trois heures.

Près de 150 missions de la Rega

Par ailleurs, durant le week-end pascal, la Rega a mené environ 150 missions de sauvetage, dont la moitié en altitude. Les trois avions ambulance ont également été sollicités ainsi que du personnel médical d'accompagnement, indique lundi la garde aérienne suisse de sauvetage.

Le chiffre «n'est pas inhabituel pour cette période de l'année et dans les conditions météo de ces derniers jours» qui ont favorisé les escapades en montagne, note le communiqué. Des parapentistes en difficulté et des motards blessés ont aussi été secourus par la Rega.

Les avions ambulance ont effectué des vols long-courriers et courtes distances. Des patients ont dû être rapatriés des Etats-Unis, de Cuba et de pays européens. Du personnel médical a accompagné sur vols de ligne des patients, entre autres de Namibie. (ats/nxp)