Retrait de cash de nouveau possible après la panne

Les détenteurs d'une carte de PostFinance n'ont momentanément pas pu retirer de l'argent aux automates samedi. Le dérangement a duré cinq heures. L'entreprise a recommandé à ses clients de renoncer aux retraits, la carte pouvant être retenue.

Le site 20min.ch a relayé la panne informatique en matinée. Vers 13h00, le porte-parole de PostFinance Johannes Möri a annoncé que les choses sont rentrées dans l'ordre. Ce sont les cartes qui ont posé problème, non les automates, a-t-il expliqué à Keystone-ATS. Si les retraits en espèces étaient problématiques, il était en revanche possible de régler ses achats avec la carte PostFinance, une carte de débit. Les cartes de crédit et Maestro n'étaient pas concernées.

Sur internet, des commentaires d'utilisateurs faisaient le lien entre la panne et une mise à jour du système. Une actualisation est certes en cours durant le week-end, a expliqué Johannes Möri, sans pouvoir confirmer un lien avec la perturbation.

Nous développons encore e-finance comme prévu. Le système sera indisponible/part. disponible du sa 15.9.2018 à partir de 04.00h au di 16.9.2018 à 19.00h. pic.twitter.com/oVlUCCrZug — PostFinance (@PostFinance) 13 septembre 2018

