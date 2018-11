Rétropédalage du Conseil fédéral sur la migration

«La meilleure façon de marcher, c’est encore la nôtre! C’est de mettre un pied devant l’autre et de recommencer.» Pour avoir ignoré les paroles de ce chant scout et avoir grillé les étapes sur le Pacte sur les migrations de l’ONU, le Conseil fédéral se voit contraint à une désagréable reculade. Il a annoncé mercredi que la Suisse ne se rendra pas à la conférence de Marrakech du 10 et 11 décembre prochain. Le gouvernement préfère attendre les votes du parlement avant de prendre la décision définitive de ratifier ou non le pacte.

C’est un revirement spectaculaire. En octobre, le Conseil avait donné son feu vert. Il estimait nécessaire ce document qui encadre les migrations, hors Convention de Genève pour les réfugiés. Le pacte comprend 23 objectifs qui visent d’une part à améliorer les conditions de la migration et à favoriser l’intégration des migrants dans les pays d’accueil. Les commissions du parlement ont tiqué sur le fait que le Conseil fédéral signe un tel texte sur un sujet sensible sans leur en parler auparavant.

L’UDC, qui mène la fronde depuis septembre, se réjouit de la volte-face du Conseil fédéral. «Je suis satisfait que le gouvernement écoute enfin le parlement avant de signer n’importe quoi», souligne le conseiller national Yves Nidegger (UDC/GE). «Ce pacte n’engage pas la Suisse juridiquement mais politiquement. De façon contraire à la Constitution. Avec le renoncement à la conférence de Marrakech, la Suisse envoie le signal suivant: nous restons les scribes du pacte mais nous ne sommes plus le moteur de l’engagement pour les autres». L’UDC n’entend pas relâcher la pression. Le parti a demandé mercredi que le pacte sur la migration puisse être soumis au référendum populaire.

À l’autre bout du spectre politique, on s’étrangle de rage. «C’est scandaleux et indigne de la Suisse, de ses valeurs humanistes et humanitaires», s’exclame le conseiller national Manuel Tornare (PS/GE). Pour lui, le fait de ne pas aller au Maroc aura des conséquences désastreuses pour l’image de la Suisse. «Vous imaginez? On sera catalogué au même titre que des pays comme la Hongrie et l’Autriche réputées pour avoir dans ses rangs des partis fachos!» Le parlementaire explique le revirement du Conseil fédéral par le spectre de la votation fédérale de dimanche sur l’initiative pour l’autodétermination. «Certains PLR et PDC ont eu peur que l’UDC profite de la signature du pacte pour persuader le peuple de voter pour son initiative.» Le PS fustige le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis qui, selon lui, a «torpillé» la signature du pacte.

Au PLR au contraire, on estime que Cassis a eu raison de faire un pas en arrière sur un sujet aussi sensible. «On voit qu’en Suisse alémanique, proximité de l’Allemagne oblige, l’inquiétude sur les questions de migration est bien plus forte qu’en Suisse romande», constate le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD). Et il estime que la gauche a une part de responsabilité dans le durcissement actuel. «Elle a montré malheureusement par le passé qu’elle utilisait des textes internationaux non contraignants pour ensuite changer les lois suisses. Or nous ne voulons pas de cet automatisme». Le conseiller aux États Damien Müller (PLR/LU) se prononce pour cette raison contre la signature du pacte. «Il faut demander un rapport, rediscuter de certains points du pacte comme celui sur l’intégration sociale des migrants».

Un bras de fer commence

Filippo Lombardi (PDC/TI), le président de la commission de politique extérieure du Conseil des États, voit uniquement dans la décision du Conseil fédéral un repli tactique. «Le Conseil fédéral refuse toujours d’accepter que des accords non contraignants juridiquement, mais avec une portée politique significative, soient soumis sous forme d’arrêté au parlement. C’est le débat de fond qui nous attend ces prochaines semaines». Lombardi estime que le Conseil fédéral n’a pas tenu sa parole sur les «soft laws». Le pacte de l’ONU sur les migrations a été adopté par le Conseil fédéral et envoyé à la dernière minute au parlement pour simple information. D’où la levée de boucliers de plusieurs commissions qui réclament pour ce type d’accord un arrêté formel. Un nouveau bras de fer avec le parlement commence. (24 heures)