Revenu plus bas pour les étrangers

En Suisse, les résidents issus de la migration, soit 37% de la population, sont moins bien lotis que les Suisses de souche. Cette constatation s'observe également à niveau de formation ou à âge égal, indique lundi l'OFS.

Le taux de pauvreté de la population de plus de 16 ans s'élève à 7,6%. Mais ce dernier est plus important chez les migrants (8,5%) que dans la population non issue de la migration (7%). Pour la première génération, il atteint même 9,4%. En revanche, chez les secondos et générations suivantes, il tombe à 4,6%.

Si l'on considère les personnes actives occupées, le taux de pauvreté s'élève à 4,6% parmi les personnes issues de la migration. Pour les indigènes, il est nettement inférieur (2,9%).

Revenus plus bas

En 2016, le taux d'aide sociale s'élevait en moyenne à 3,3% en Suisse. Il équivaut à 2,5% chez les personnes nées en Suisse et à 5,1% parmi celles nées à l'étranger. Étonnamment, les écarts sont particulièrement élevés entre Suisses et étrangers nés en Suisse, avec respectivement 2% et 9%.

En matière de revenus, les différences sont aussi flagrantes. Les personnes issues de la migration disposent en moyenne d'un revenu médian de 46'600 francs contre 53'500 francs pour les Suisses.

L'OFS a également interrogé les citoyens sur l'égalité des chances. Résultat: 73,3% de la population résidente âgée de 16 ans et plus est pour une Suisse dans laquelle les étrangers ont les mêmes chances que les Suisses. Mais près d'un quart souhaite que la priorité revienne aux nationaux avant les migrants. (ats/nxp)