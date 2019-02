Rodéo armé pour un chauffard ivre en Ferrari

Un Suisse de 58 ans a donné du fil à retordre à la police zougoise mardi en fin d'après-midi. En effet, les forces de l'ordre ont dû se livrer à un véritable rodéo sur l'A14, près de Rotkreuz pour attraper le chauffard qui roulait au volant d'une Ferrari.

L'homme a été repéré sur l'autoroute car il avait doublé par la droite un autre véhicule, a expliqué la police dans un communiqué. Les agents ont voulu aussitôt le stopper pour le contrôler mais le Suisse s'est enfui, ignorant purement et simplement les ordres. Il a alors été pris en chasse. Les policiers ont tenté à plusieurs reprises de l'arrêter, sans succès. Après une longue course-poursuite, ils ont finalement réussi à l'arrêter à la sortie de l'autoroute à Gisikon (LU). Mais ils ont dû menacer le chauffard avec une arme pour y parvenir.

Selon la police zougoise, il ne s'agit pas là d'une réaction excessive car les policiers ne savaient pas à ce moment-là pourquoi l'homme fuyait. Ils ont très vite compris: le Suisse était ivre et roulait en plus sans permis de conduire. Il a donc été arrêté et sa voiture a été séquestrée.

Polizisten mit gezückter Waffe stoppen Ferrari - 20 Minuten https://t.co/zVvDUK1vq7 Schweiz pic.twitter.com/XPgv89PqYE — Mittelgebirge Alpen (@mittelgebirge) 19 février 2019

Ein alkoholisierter Autolenker hat sich auf der Autobahn A14 mehrmals einer Polizeikontrolle entzogen. Der 58-Jährige konnte wenig später bei Gisikon gestoppt und festgenommen werden. Sein Sportwagen wurde polizeilich sichergestellt. https://t.co/Z2aVppW0sc ^klfr #zugerpolizei — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) 19 février 2019

(nxp)