Roger Köppel, le missile anti-climat de l’UDC

L’UDC zurichoise a parlé presque unanimement mardi dernier: une seule personne s’est prononcée contre la nomination de Roger Köppel comme candidat à la course au Conseil des États. «Le vote aurait pu être unanime, mais cette déléguée m’a expliqué qu’elle s’était trompée», assure-t-il. Trois jours après avoir été adoubé, le conseiller national star de l’UDC passe à l’offensive. Il conviait vendredi les médias à Zurich pour présenter les contours de sa campagne en vue des élections d’octobre. Connu pour son sens de la provocation, le candidat le mieux élu de Suisse au Conseil national en 2015 fait honneur à sa réputation. Le titre de son plan d’attaque s’intitule «Mein Wahlkampf» (ndlr: «mon combat électoral»). Le Zurichois nie toute référence douteuse.

Pour être élu, Roger Köppel va miser sur le «danger» que représente la signature de l’accord-cadre avec l’UE. Il s’attaquera aussi à la migration et l’asile. Deux chevaux de bataille bien connus pour le parti souverainiste. Le troisième est une nouveauté dictée par l’actualité, même si Roger Köppel puise dans les vielles recettes pour combattre ce nouvel ennemi: la «dictature» des politiques climatiques.

Un UDC seul contre tous

En plus de l’«arrogance» de l’Union européenne, le voilà qui dénonce désormais celle des défenseurs de l’environnement. Le sentiment d’urgence climatique clamé depuis des mois dans la rue? Une «hystérie» alimentée par les médias qu’il va s’efforcer de contrer. «Je n’ai rien contre la protection du climat. J’aime l’air pur, mais pas les politiques absolutistes que tentent de mettre en place les partis écologistes et les socialistes et qui confieraient un pouvoir total à l’État.» Les mesures et taxes défendues par la gauche pénaliseront la classe moyenne, s’insurge le rédacteur en chef de la «Weltwoche». «Ce sont des bombes sociales.» Il s’étrangle en évoquant une motion au parlement de la ville de Zurich, qui réclame un bilan carbone neutre d’ici à 2030. Et de donner un exemple concret de ce que cela impliquerait: «La ménagère devra prendre le tram plutôt que la voiture pour aller acheter des Pampers.»

En lançant un climatosceptique dans la course aux États, l’UDC zurichoise montre qu’elle ne veut pas céder à la pression. La récente vague verte et la débâcle du parti aux élections cantonales à Zurich, Lucerne et Bâle-Campagne n’y changent rien. Si son parti est divisé sur la stratégie à adopter face au réchauffement, Roger Köppel ne tergiverse pas. «L’UDC s’est plantée en n’abordant pas le climat. Nous n’avons pas vu ce thème monter», concède-t-il. Mais plutôt que de proposer des mesures, le Zurichois en appelle à la responsabilité individuelle et à l’innovation. Suffisant pour assurer un avenir aux générations futures? «Je suis optimiste. En tant qu’historien, je constate que nous avons toujours trouvé des solutions», dit-il, taxant au passage les climatologues d’activistes.

En lançant cette figure tonitruante dans la course au Conseil des États, l’UDC espère sans doute s’attirer les regards, mobiliser les troupes et limiter la casse au parlement, alors que le parti est en perte de vitesse. Les observateurs donnent cependant peu de chance à la candidature du Zurichois face au duo de sortants. Le socialiste Daniel Jositsch et le libéral-radical Ruedi Noser ont déclaré dans une interview commune parue dans le «Tages-Anzeiger» qu’ils espéraient réintégrer ensemble la Chambre haute. (24 heures)