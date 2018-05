Roger Nordmann veut un plan d’action pour la voiture électrique

Il n’y a plus de raison valable de s’opposer à une transition massive vers la mobilité électrique. C’est la conclusion à laquelle arrive le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD). Dans un rapport d’une quarantaine de pages destiné à son parti et qu’il nous dévoile en primeur, le chef de groupe socialiste aux Chambres estime que c’est aujourd’hui le moment d’oser une véritable stratégie en ce sens. Et tant pis si, en ardent défenseur des transports publics, cela passe par la défense des voitures, fussent-elles sans essence.

Car à l’exception «aussi heureuse qu’anecdotique de l’achat médiatisé par la conseillère fédérale Doris Leuthard d’un véhicule électrique», écrit Roger Nordmann, la position de la Confédération à ce sujet n’est pas claire. Point de départ de son plaidoyer: une statistique limpide. Entre 1990 et 2015, les émissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles (bâtiments, industrie et artisanat) en Suisse sont passées de 23 à 17 millions de tonnes de CO2. Celles liées aux carburants, sans tenir compte du trafic aérien qui a explosé, ont stagné à 16 millions de tonnes malgré les progrès techniques et l’augmentation de l’offre des transports publics.

Ne pas diaboliser la voiture

«C’est le moment de faire le grand saut, martèle le socialiste vaudois. Il n’y a pas de raison écologique, économique et même de santé publique à s’opposer à cette transition vers des véhicules électriques, qui relève de l’urgence climatique.»

Conscient de s’attaquer à un objet hautement émotionnel, celui qui préside la Commission de l’environnement du National a décortiqué le problème de manière clinique. Il ne s’agissait ni de faire le culte de la voiture individuelle ni de la diaboliser comme certaines voix dans son propre camp. Laissant les querelles idéologiques de côté, l’ancien vice-président de l’Association transports et environnement plaide pour une approche pragmatique. «Même si des investissements considérables ont été réalisés dans les transports publics, ceux-ci n’ont jamais remplacé la voiture. Elle reste le premier moyen utilisé pour se déplacer, surtout pour les loisirs», constate-t-il. Il faut donc actualiser la manière de traiter le problème et, plutôt que de vouloir mettre tout le monde dans des trains ou des bus, promouvoir une mobilité propre qui s’affranchisse des énergies fossiles.

Progrès fulgurants

Pour s’assurer du bien-fondé de cette transition, il lui a d’abord été indispensable de vérifier que les voitures électriques sont effectivement plus écologiques que les véhicules à essence. Une démonstration apparemment logique qui se heurte à deux écueils majeurs; la source du courant électrique et la production des batteries. L’analyse menée par Roger Nordmann conclut que le jeu en vaut la chandelle. Et ce même si les conditions d’extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries sont pour le moment désastreuses au plan social et écologique. «L’histoire du véhicule électrique en est à ses débuts et les progrès sont rapides, nuance l’élu. Nous irons vers plus d’autonomie, une durée de vie plus longue pour les batteries et un intérêt évident pour le recyclage. A contrario, l’épuisement des ressources pétrolières entraîne plutôt une dégradation de l’impact écologique de l’extraction de pétrole.» Et de pointer du doigt le recours aux sables bitumineux ou à l’injection de produits chimiques dans les sous-sols schisteux.

Si on ajoute à ces désavantages environnementaux les conséquences néfastes d’un véhicule traditionnel du point de vue du bruit et de la pollution de l’air, le bilan plaide à ses yeux nettement pour les véhicules électriques. À condition, bien sûr, que ceux-ci soient alimentés en courant renouvelable. «Avec l’extraordinaire potentiel du solaire, cela semble tout à fait possible. Dans l’absolu, même si le parc automobile suisse était électrique et fonctionnait avec de l’énergie issue du gaz, le bilan serait encore favorable par rapport à l’essence et au diesel», assure Roger Nordmann.

Panel de mesures

Le constat étant posé, reste à définir les moyens d’y arriver car la part des véhicules électriques reste encore extrêmement modeste (lire ci-contre). Dans sa stratégie 2020-2030, le Conseil fédéral «se contente de proposer la compensation des émissions du trafic suisse par l’achat massif de réductions d’émissions à l’étranger», déplore encore le chef du groupe socialiste.

Pour lui, mieux vaudrait investir cet argent pour traiter le problème à la source. Et de lister une série de mesures plus ou moins contraignantes. Il s’agirait par exemple d’ancrer dans la loi un nombre minimum de bornes électriques dans chaque parking, d’encourager financièrement la transition et, pourquoi pas, de fixer un quota de nouvelles immatriculations d’automobiles propres. «Une des mesures prioritaires pourrait être l’électrification des flottes de camionnettes de livraison, non soumise à la redevance poids lourd et en pleine expansion», illustre-t-il. Et d’estimer que le monde politique est mûr pour ce débat, le climat étant favorable avec l’annonce faite par plusieurs constructeurs de renoncer, à plus ou moins long terme, aux moteurs diesel et essence.

Une fois présenté aux délégués du Parti socialiste suisse en juin, ce rapport pourrait ressurgir lors des débats sur la loi sur le CO2, qui devraient intervenir à Berne à la fin de l’année. (24 heures)