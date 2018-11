Roland Lötscher prend le volant chez Mobility

Mobility s'est trouvé un nouveau patron. Dès le 1er janvier, Roland Lötscher reprendra le volant du spécialiste du covoiturage et de la mobilité partagée. Il succèdera à l'actuel directeur général Patrick Marti, lequel a fait part mi-août de son départ pour la fin de l'année pour relever un nouveau défi dans la distribution.

Agé de 50 ans, M. Lötscher apporte à Mobility une expérience riche et variée, écrit jeudi l'entreprise établie à Rotkreuz, dans le canton de Zoug. Le futur directeur général a notamment oeuvré pour des entreprises du secteur des télécommunications en Suisse et à l'étranger, dont Swisscom et Cablecom. Plus récemment, il a occupé un poste de direction au sein de l'opérateur Zain établi au Koweït et actif à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, en Irak, en Arabie Saoudite, au Soudan, au Sud Soudan ainsi qu'au Liban.

Développer la position de force

Mobility ne pourra que profiter de sa connaissance des modèles d'affaires orientés processus et à caractère technologique, poursuit la coopérative zougoise. «Nous sommes convaincus qu'avec Roland Lötscher, Mobility saura développer encore la position de force qu'elle possède sur le marché et renforcer ses prestations», s'est félicité le président du conseil d'administration, Frank Boller, cité dans le communiqué.

La coopérative compte actuellement quelque 177'000 clients. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 76,2 millions de francs et dégagé un bénéfice d'exploitation de 1,6 million. (ats/nxp)