SWISS lance le programme «Médecin à bord»

Y a -t-il un médecin à bord? Les passagers qui prennent souvent l'avion ont peut-être déjà entendu cet appel lancé par les stewards ou hôtesses de l'air, lors d'urgence médicale dans l'avion. Ce genre d'annonce est peut-être du passé chez Swiss. En effet, la compagnie introduit le programme d'assistance médicale en vol du groupe Lufthansa appelé «Médecin à bord».

But: identifier directement les médecins affiliés «en vue d'une assistance rapide et discrète en cas d'urgence médicale à bord, sans gêner les autres passagers», explique la compagnie dans un communiqué lundi. Ces praticiens sont également identifiés sur les vols exploités par Lufthansa et Austrian Airlines qui proposent déjà ce programme.

Les médecins affiliés au programme sont désormais notifiés sur les listes de passagers des vols de Swiss et accueillis personnellement par l'équipage. Ils bénéficieront d'une prime exceptionnelle de 5000 miles dans le cadre du programme Miles & More, d'un bon de vol de 50 euros, d'un guide de référence sur la médecine aéronautique et d'autres avantages dans le cadre du programme, confie Swiss.

Et s'ils doivent dispenser des soins lors d'un voyage, ils recevront une gratification supplémentaire. En outre, Swiss leur offre une couverture responsabilité civile souscrite par la compagnie. (nxp)