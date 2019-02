Saas-Fee et Loèche-les-Bains rejoignent le Magic Pass

Dès l'hiver prochain, le Magic Pass permettra à ses détenteurs de skier à Près-d'Orvin, près de Bienne, mais aussi à Loèche-les-Bains et Saas-Fee. Autre bonne nouvelle pour les abonnés, les remontées mécaniques de Crans-Montana n'ont finalement pas mis leurs menaces à exécution et restent intégrées au Magic Pass y compris pour la saison prochaine.

Portant à 33 le nombre de stations incluses dans cet abonnement à bas prix, la coopérative du Magic Pass frappe un grand coup et s'étend jusque dans le Haut-Valais. L'annonce est d'autant plus surprenante que Saas-Fee était la première à faire trembler le monde du ski en proposant il y a trois ans un abonnement à 222 francs. Isolée notamment face au Magic Pass, la station haut-valaisanne ne pouvait plus continuer seule, comme nous le confirme Simon Bumman, vice-président des remontées mécaniques locales. «Nous étions les premiers à avoir eu l'idée et d'autres s'en sont inspirés. Il est aujourd'hui difficile de continuer dans cette situation car nos coûts de marketing et de licence sont particulièrement élevés», concède-t-il.

«Un accord win-win»

Les exigences du nouvel investisseur, l'Autrichien Peter Schröcksnadel (ndlr: il a pris le pouvoir sur les remontées de Saas-Fee en novembre dernier), semblent aussi avoir pesé dans la balance. «Il nous fallait un prix moyen plus élevé, c'est le cas en réduisant nos coûts en adhérant au Magic Pass qui demande une part équivalente à ses membres. De notre côté, nous apportons notre expérience en la matière. C'est une situation win-win», ajoute Simon Bumman qui espère que d'autres stations haut-valaisannes lui emboîteront le pas.

Contrairement à d'autres stations, le sésame ne sera valable que l'hiver à Saas-Fee. On ne pourra donc pas l'employer pour s'adonner aux joies du ski d'été. En cause, les remontées mécaniques de Saas-Fee sont déjà gratuites en été pour quiconque passe la nuit sur place et les deux offres entreraient donc en concurrence. Le prix du sésame pour la saison prochaine, vendu 399 francs l'an dernier (269 pour les enfants), sera communiqué au mois de mars.

(24 heures)