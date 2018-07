Santé: le vélo électrique aussi bon que le vélo

Les scientifiques ont profité de l'action «Bike to Work» qui depuis dix ans encourage les Suisses à se rendre au travail à vélo pendant un mois. Cette année, 65'000 cyclistes y ont participé, a indiqué jeudi l'Université de Bâle dans un communiqué.

Trente participants ont été recrutés pour l'étude. Il s'agissait de personnes en surpoids (indice de masse corporelle de 28-29) et non entraînées. Leur consommation maximale d'oxygène, retenue comme critère d'endurance, soit la capacité du corps à assimiler et valoriser l'oxygène, a été mesurée avant et après l'expérience.

Pendant un mois, les sujets devaient effectuer au moins six kilomètres trois jours par semaine. Une moitié était dotée de vélos électriques, l'autre de vélos.

Potentiel de prévention

Résultats: au bout de quatre semaines, une évolution «modérée» de la condition physique des participants a été constatée, et elle était similaire dans les deux groupes. La consommation maximale d'oxygène s'était améliorée et le cœur travaillait de manière plus économique.

L'étude a montré que ceux qui roulent à vélo électrique ont tendance à aller plus vite et à effectuer davantage de dénivelé. Pour Arno Schmidt-Trucksäss, responsable de l'étude, cela montre que l'e-bike augmente la motivation et qu'il peut aider en particulier les personnes âgées ou en surpoids qui auraient de la peine à se lancer dans un autre type d'entraînement physique régulier.

Ces résultats livrent un indice important sur le potentiel de prévention du vélo électrique, selon les chercheurs. Ils soulignent que l'amélioration de l'endurance, de l'ordre de 10%, a été obtenue en seulement quatre semaines. Généralement, sur une période aussi brève, l'amélioration maximale que l'on peut espérer est de 19%, a précisé à Keystone-ATS le Pr Schmidt-Trucksäss. (ats/nxp)