Schengen: la réouverture des frontières se prépare

La Suisse examine les options pour assouplir progressivement le contrôle des frontières. Les mesures devront être harmonisées avec le plan national de reprise de l'économie. La ministre de la justice Karin Keller-Sutter a informé ses homologues des Etats Schengen.

La séance ordinaire des ministres de la justice et des affaires intérieures des Etats Schengen s'est déroulée mardi par vidéoconférence et a porté sur la crise liée au coronavirus et aux mesures prises dans les différents pays.

La priorité reste la protection de la population contre une propagation du virus. Mais les ministres sont unanimes pour une levée par étape des restrictions de voyager, indique le Département fédéral de la justice et police (DFJP) dans un communiqué.

Koordination innerhalb Europas: «Die Schweiz prüft derzeit Möglichkeiten für eine schrittweise Aufhebung der Einreisebeschränkungen», sagt Bundesrätin Keller-Sutter am JI-Rat. Der Schutz der Bevölkerung habe dabei weiterhin höchste Priorität.

La réouverture progressive des frontières intérieures en Europe doit se faire dans un premier temps. Ce n'est qu'ensuite qu'une réouverture par étape elle aussi des frontières extérieures de Schengen sera possible pour permettre l'entrée de personnes en provenance d'Etats tiers.

Scénarios envisagés

Le DFJP examine les scénarios pour une levée des restrictions de voyager, mais la Suisse ne pourra autoriser ses habitants à quitter le territoire national que s'ils peuvent entrer sur le territoire de l'Etat voisin. Karin Keller-Sutter s'est dès lors entretenue la semaine dernière avec les ministres de l'intérieur des pays voisins, français, allemand et autrichien. Des contacts ont aussi eu lieu avec le ministère italien de l'intérieur.

Le Conseil fédéral discutera des différentes options lors de sa séance de mercredi. Pour l'instant, les mesures de contrôle des frontières restent en vigueur.

Asile

La discussion ministérielle a aussi porté sur la réforme du système européen de l'asile. Le pacte européen sur l'immigration et l'asile devrait être publié d'ici fin juin, avant que l'Allemagne n'assume la présidence du Conseil européen. Ce pacte doit permettre de relancer les discussions concernant Dublin, aujourd'hui bloquées. La Suisse y est favorable.

Les ministres ont aussi abordé la situation en Grèce. La Suisse apporte son soutien à Athènes et a intensifié son aide sur place en assistant notamment les mineurs non accompagnés dans les camps de réfugiés. Elle prépare le transfert de 22 enfants et adolescents non accompagnés ayant des liens familiaux en Suisse. (ats/nxp)