Seaux de «sang» déversés près du Palais fédéral

Des litres de (faux) sang déversés sur le bitume, une cinquantaine de corps allongés face au Palais fédéral pour mimer l'extinction humaine, une ambiance non violente à la «flower power» et une escouade de policiers qui surveillent le tout. C'est ce qu'on pouvait voir ce jeudi matin à Berne peu avant l'arrivée des 246 parlementaires nationaux qui siègent en session. À l'origine de cette manifestation non autorisée, le groupe Extinction Rebellion qui lutte par des moyens de désobéissance civile pour sauver la planète.

À 7 heures du matin sur la place de la Gare, le chef de file romand du mouvement, un certain Ronan, annonce d'emblée la couleur: «Le gouvernement commet un crime en n'agissant pas pour l'urgence climatique.» Il s'agit donc d'aller «réveiller » les autorités et le parlement en déversant des bidons de sang sur la place Fédérale. Pas du vrai sang donc, mais de la gouache rouge écologique. Il s'agit de symboliser les «écocides», à savoir l'extinction de moult espèces d'animaux et même des hommes victimes du réchauffement climatique.

La police stoppe les bidons

Autant le discours est dur contre les politiques, autant l'action est douce. Pas question d'user de la violence pour cette manifestation non autorisée. Le cortège d'une petite centaine de personnes, dont une majorité de jeunes, s'ébranle en direction du Palais fédéral. Ils portent des drapeaux à croix du mouvement et une dizaine de gros seaux de peinture rouge.

Arrivés sur la petite place du marché à 100 mètres du Palais fédéral, les manifestants sont stoppés par une barrière de police. Pas question d'amener les seaux sur la place Fédérale. Les policiers sont fermes mais tout à fait corrects. Les manifestants déversent alors leurs bidons sur le bitume devant les terrasses couvertes des cafés environnants. Certains trempent leurs mains dans le sang et d'autres déploient leurs banderoles. On peut y lire: «Rébellion pour le vivant».

Puis tout le monde se dirige vers la place Fédérale alors que la police range les bidons. L'entrée du Palais est bouclée par des barrières et une escouade de policiers. C'est le temps des discours. Le ton est apocalyptique. La nature meurt, les espèces disparaissent et l'Homme ne réagit pas face à cette destruction massive qu'il provoque. «Nous voulons des mesures urgentes!» clame un participant sous les yeux d'une fillette qui tient un panneau avec ce texte: «Sommes-nous la dernière génération?»

L'AVS et la planète

Une femme crie à l'adresse des parlementaires: «Quel sens y a-t-il à parler de l'AVS quand la survie de la planète est menacée?» Un grand-père estime que la Terre est en feu et qu'il n'y a plus de place pour les petites querelles politiques. Il en profite cependant pour dénoncer le libéralisme et son culte de l'argent tout puissant. Mais le côté «peace and love» reprend le dessus. Les activistes chantent une ballade avec les mots suivants: «Ne doute pas qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde; parce que, c'est comme ça que souvent le monde a changé.» On chante en anglais. Il faut dire que le mouvement Extinction Rebellion revendique quelques milliers de membres de par le monde. Il compte 7 groupes en Suisse dont le plus important est basé à Lausanne.

Les manifestants se couchent ensuite sur la place Fédérale pour mimer la mort qui nous attend si nous n'agissons pas. Mais que faut-il faire au juste? Le groupe demande un changement radical: les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie doivent être réduites à zéro net d’ici à 2025. Comment y arriver? Faut-il interdire toutes les voitures à essence et tous les chauffages à mazout? Sonja Hediger, qui s’occupe du contact avec les médias, n’a pas de réponse toute faite. «Il faudra prendre des mesures drastiques. Elles seront déterminées par des experts et adoptées par des assemblées populaires.»

Des assemblées populaires non élues

Des assemblées populaires, qu’est-ce que cela veut dire? En fait, le mouvement n’a pas confiance en les enceintes démocratiques actuelles. Il veut mettre sur pied des assemblées populaire communales, cantonales et fédérales dédiées à l’urgence climatique. Elles ne seraient pas élues. «Ses membres seraient tirés au sort pour que ces assemblées soient vraiment représentatives de la population», explique Sonja Hediger.

La manifestation touche à sa fin. Elle a déjà réussi à énerver l'UDC, qui ne comprend pas pourquoi les autorités ont demandé aux parlementaires d'éviter l'entrée principale du Palais ce jeudi matin. Le conseiller national Roger Köppel fustige sur Twitter les «hooligans du climat» et le laxisme des autorités.

Retrouvez le déroulé de la manifestation

(24 heures)