Sept binationaux retenus en Turquie seront libérés

Les sept binationaux turco-suisses actuellement retenus en Turquie seront libérés le 18 juillet, indique vendredi l'ambassadeur de Turquie en Suisse Ilhan Saygili. La date de leur libération coïncide avec la levée de l'état d'urgence.

Les passeports de ces doubles nationaux avaient été annulés dans le cadre de mesures administratives prises suite au coup d'État manqué, précise M. Saygili lors d'un point de presse à Berne. Survenue dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la tentative de putsch a été imputée au prédicateur vivant aux Etats-Unis Fethullah Gülen.

Interrogé sur les possibles relations entre les sept binationaux et les organisations gülénistes, l'ambassadeur turc n'a pas établi de lien direct. Il s'est contenté d'affirmer que tous les passeports annulés lors de cette période l'ont été en raison de «points d'interrogation» sur les liens entre leurs détenteurs et le prédicateur en exil.

Suite au coup d'État manqué, les autorités turques ont lancé des purges d'une ampleur sans précédent contre ses partisans présumés, mais aussi des opposants prokurdes et des journalistes critiques. Quelque 77'000 personnes ont été incarcérées et plus de 150'000 limogées ou suspendues. (ats/nxp)