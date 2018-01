Sept candidats pour succéder à Marie Garnier

Sept candidats briguent la succession de la ministre fribourgeoise verte Marie Garnier. A gauche comme à droite, les partis jouent le chacun pour soi, ce qui laisse présager un certain suspense pour l'élection complémentaire du 4 mars.

La chancellerie cantonale a publié lundi à midi la liste définitive des candidats au terme du délai d'inscription. Il n'y a pas de nouveau nom par rapport aux annonces faites ces dernières semaines.

Les partis bourgeois, qui détiennent quatre des sept sièges au gouvernement, tenteront d'en arracher un cinquième. La gauche, qui veut éviter de perdre l'un de ses trois sièges, n'a pas réussi à accorder ses violons quant à la tactique à adopter. Les Verts estiment que la place revient légitimement à une femme écologiste. Ils présentent leur députée Sylvie Bonvin-Sansonnens. Le PS a pourtant choisi de lancer sa propre candidature, qu'il juge plus solide: la conseillère nationale Valérie Piller Carrard.

A droite non plus

Il n'y a pas non plus de front commun à l'autre bout de l'échiquier politique. L'UDC mise sur son actuel président Ruedi Schläfli, alors que le PLR opte pour son ex-président Didier Castella. Trois autres prétendants peu connus sont en lice. Il s'agit de Philippe Nahum (PBD), Claudio Rugo (Parti des artistes) et Maya Dougoud (Energie citoyenne).

Le gouvernement est actuellement composé de 3 PDC (Georges Godel, Jean-Pierre Siggen, Olivier Curty), 2 PS (Anne-Claude Demierre, Jean-François Steiert), 1 PLR (Maurice Ropraz) et 1 Verte (Marie Garnier). (ats/nxp)