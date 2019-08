Serge Dal Busco reconnaît avoir reçu 10'000 francs de Manotel

Toujours serein

Le conseiller d’État a communiqué mardi dans la soirée, après avoir gardé le silence depuis samedi, date à laquelle sa convocation a été rendue publique. Dans un premier temps, il s’est en effet limité à un «no comment», tout en assurant que sa campagne 2018 avait été financée par ses propres moyens. «Comme je l’ai indiqué, j’ai un profond respect pour les institutions et je tenais donc à réserver mes explications au Ministère public, a indiqué mardi soir le conseiller d’État Serge Dal Busco. Compte tenu des diverses rumeurs et fuites récentes, je confirme avoir reçu un montant de 10 '00 francs de la part de Manotel S.A. entre les deux tours de la campagne 2018. Je n’ai pas touché à cette somme, et j’ai décidé spontanément de la restituer dans son intégralité à la mi-septembre 2018. Je n’ai reçu aucun autre montant extérieur durant la campagne. Comme je l’ai dit précédemment, la totalité de ma campagne a été financée par mes propres deniers. Je ne ferai pas d’autre commentaire et me rendrai en toute sérénité à la convocation du Ministère public.»



Chloé Dethurnens