Sergueï Kirienko, l’homme qui monte dans l’ombre de Poutine

Peu de hauts fonctionnaires russes sont aussi caméléons et discrets que Sergueï Kirienko. Mais derrière ses costumes gris, ses fines lunettes et son visage d’élève appliqué, le chef adjoint de l’administration présidentielle, 56 ans, est l’homme qui monte dans la galaxie de l’élite russe, à tel point que les «kremlinologues» lui prédisent un poste au firmament, après que Vladimir Poutine sera, en 2024, dans l’incapacité constitutionnelle de briguer un cinquième mandat présidentiel. C’est lui, notamment, qui a supervisé mercredi dernier les menus détails de l’intervention télévisée de son chef, destinée à vendre la réforme des retraites.

Dans le plus grand secret, le chef de l’État l’a récemment décoré du titre de héros de la Russie, l’une des plus hautes distinctions du pays, sans que l’on sache précisément à quoi est lié cet honneur. Président de l’Agence fédérale atomique Rosatom de 2005 à 2016, il a contribué au développement des armes nucléaires de dernière génération, dont Poutine a vanté la puissance dans son dernier discours à la nation. Responsable de la politique intérieure au sein du cabinet présidentiel, il a apporté à son chef, sur un plateau, le score triomphal de 76% aux élections du 18 mars.

Fidèle exécutant

Selon un oukase présidentiel, tout héros de la Russie se doit de posséder son buste en bronze dans sa ville natale, Soukhoumi en l’occurrence pour Kirienko, sur les bords de la mer Noire. On ignore si le bénéficiaire contemplera un jour sa statue… Les spéculations sur son brillant avenir ont redoublé après l’annonce, le 18 juin, au moment de l’ouverture du Mondial, de la promotion d’un de ses affidés, Alexandre Kharitchev, à la tête du département administratif supervisant le Conseil d’État. Selon des rumeurs insistantes, cet organe impersonnel qui rassemble aujourd’hui les gouverneurs de région pourrait être façonné à la main de Vladimir Poutine dans la perspective d’un changement constitutionnel. Sergueï Kirienko deviendrait l’architecte de cette réforme. Un fidèle exécutant.

«Je suis un manager professionnel que l’on a embauché pour réaliser une tâche précise», avait-il déclaré en 1998, après avoir été congédié de son poste de premier ministre par Boris Eltsine, une fonction qu’il occupa seulement de mars à août 1998. Mais, vingt ans plus tard, la formule s’applique toujours à merveille, gage de sa longévité.

Sergueï Kirienko aurait pourtant très bien pu connaître le sort de l’ex-oligarque Mikhaïl Khodorkovski, soit la disgrâce et la prison. Comme l’ancien magnat du pétrole, du même âge, il sort du Komsomol (les Jeunesses communistes) en 1991, dont il fut premier secrétaire à Nijni-Novgorod, avec un goût prononcé pour les affaires. À la même époque, toujours comme Khodorkovski, il tâte de la banque et du pétrole mais, contrairement à ce dernier, fera toujours preuve de déférence à l’égard de l’État postsoviétique qui l’a nourri. Un libéral à la sauce étatique. «Pour lui, la politique n’est qu’une variété du business et vice versa. C’est un homme très souple qui n’ira jamais contre le vent», témoigne Vadim Prokhorov, qui fut l’avocat de l’Union des forces de droite, un ancien parti proche de Kirienko.

C’est ainsi qu’à l’été 1998, on le retrouve coartisan de la célèbre thérapie de choc, avant d’être acculé à la démission après la crise financière qui faillit emporter le pays. Ironie de l’histoire, c’est Boris Nemtsov, également originaire de Nijni-Novgorod et plus proche conseiller d’Eltsine, qui l’avait fait venir à Moscou, avant que ce dernier, dix ans plus tard, bascule dans l’opposition à Poutine et meure assassiné en 2015. En tant qu’éphémère chef du gouvernement, Kirienko convoque, en juillet 1998, un certain Vladimir Poutine pour l’informer de sa nomination à la tête du FSB, les services secrets.

«Verticale du pouvoir»

Un an plus tard, dirigeant opportuniste d’un mouvement baptisé Nouvelle Force, il soutient le groupe politique qui amènera l’homme de Saint-Pétersbourg au pouvoir, avec pour slogan: «Poutine président. Kirienko à la Douma. Il faut des jeunes.» Le renvoi d’ascenseur s’effectue dès la nomination au Kremlin de Vladimir Poutine, en 2000, et l’instauration d’une «verticale du pouvoir». Ce dernier institue de son propre chef sept «superrégions», destinées à contrôler l’activité des gouverneurs, à la tête desquelles il place ses affidés. Kirienko part dans la Volga: il est alors le seul homme à ce poste à ne pas être issu des services de sécurité.

À la tête de Rosatom, il promeut tout aussi efficacement la politique russe du nucléaire, important au sein de la compagnie d’État des méthodes managériales qualifiées par certains de «sectaires». «Dans les techniques qu’il défend, il s’agit notamment de placer l’obéissance des gens au cœur du processus de décision», témoigne le politologue Nikolaï Petrov. Adepte de l’aïkido, un sport martial très coté chez les hauts fonctionnaires russes, l’intéressé préfère parler «d’harmonie» et évoque sa passion du management. «J’ai toujours regretté de ne pas savoir dessiner, composer de la musique et d’être dépourvu de talents artistiques. La gestion de crise, c’est mon œuvre créatrice à moi», plaidait Kirienko en 2011 dans une de ses rares interviews.

Après Rosatom, Poutine le fait revenir au Kremlin en octobre 2016. «Il est très commode pour le président, dans la mesure où il n’est pas lié aux autres courtisans du palais. Poutine n’aime pas les gens qui comprennent sa stratégie», explique Gleb Pavlovski, consultant politique de Kirienko entre 1998 et 2000. Nommé chef adjoint de l’administration, il se montre pragmatique et fixe comme objectif un taux de participation de 70% à l’élection présidentielle. Les méthodes utilisées relèvent volontiers de la coercition. En mars, l’abstention n’a pas dépassé les 33%. Kirienko s’en félicite. Son président aura encore besoin de ses services dans six ans. (24 heures)