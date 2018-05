Si les génériques avaient un prix de référence

Campagne lancée

Le Conseil fédéral doit recourir à des licences obligatoires pour autoriser les génériques malgré les brevets des groupes pharmaceutiques. L'ONG Public Eye a lancé mardi une campagne pour demander au gouvernement des efforts contre le prix des médicaments.



«Les firmes pharmaceutiques peuvent pratiquement fixer les prix des médicaments comme bon leur semble», déplore-t-elle dans un appel au président de la Confédération Alain Berset et au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Le problème d?accès aux «médicaments vitaux» ne concerne plus seulement les pays en développement et émergents, affirme l'ONG, soutenue par la Ligue suisse contre le cancer.



Les tarifs des anticancéreux en Suisse aussi explosent, parfois au-dessus de 100'000 francs par an et par patient. Un prix que conteste Roche. Le traitement combiné reste dans l'assurance de base et coûte 80'000 francs par an, même si ce tarif peut augmenter en fonction de la durée des soins.



En marge de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) lundi à Genève, Alain Berset a admis que des «efforts» législatifs doivent être menés pour améliorer l'accès aux génériques, sans en dire davantage pour le moment. La différence du prix de ces médicaments avec les pays voisins peut atteindre «du simple au double».