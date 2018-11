«Si notre initiative échoue, la démocratie directe meurt»

Elle affiche un grand sourire quand elle vous reçoit dans la magnifique propriété familiale de Herrliberg, avec vue imprenable sur le lac de Zurich. Mais cela ne dure pas. Car la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher est aussi fâchée. Fâchée par les attaques dont elle a fait l’objet dans nos colonnes de la part du vice-président d’EconomieSuisse Bernard Rüeger. Elle a à cœur de donner sa vérité, ce qu’elle fait avec fougue et un volume sonore impressionnant. Interview.

Mme Martullo, êtes-vous une mauvaise perdante?

Pourquoi donc?

Vous avez perdu la bataille au sein d’EconomieSuisse sur l’IAD (Initiative d’autodétermination) et, en tant que membre du comité, vous êtes censée vous mettre en retrait. Or vous faites feu de tout bois.

Je n’ai perdu aucune bataille. Je n’étais pas encore au comité quand la décision a été prise. Un employé d’EconomieSuisse a décidé seul, dans son coin, parce que cela pouvait avoir un rapport avec l’UE. Heureusement, l’organisation a maintenant un jugement plus nuancé sur l’accord institutionnel. Elle n’est plus prête à accepter tout à n’importe quel prix.

Bernard Ruëger, le vice-président d’EconomieSuisse, estime pourtant que vous n’êtes pas loyale.

C’est n’importe quoi. Je suis loyale mais d’abord au peuple suisse. Je préside depuis 14 ans le comité économique de Scienceindustries, l’association de la chimie, pharma et biotech. Celui-ci m’a poussée à le représenter au comité d’ÉconomieSuisse. J’ai accepté à la condition que je puisse garder mon indépendance politique. Je ne suis pas à la recherche de postes. La Suisse me tient à cœur et je m’engage pour défendre sa prospérité qui est en danger.

Pourquoi dites-vous que la prospérité de la Suisse est en danger?

Aujourd’hui plus de la moitié des règlements à Berne sont des reprises du droit international. Les PME en souffrent. La Suisse perd ses avantages concurrentiels. Les coûts augmentent également, ce qui se traduit par une augmentation des taxes et des prélèvements. L’UE veut nous faire payer 1,3 milliard de francs suisses de cohésion, les allocations de chômage et les prestations sociales pour tous les travailleurs transfrontaliers. Comment dans ces conditions dégradées allons-nous faire pour conserver les salaires les plus élevés du monde et un chômage très bas? La démocratie directe nous a apporté une prospérité extraordinaire!

EconomieSuisse et l’USAM affirment au contraire que votre initiative menace la prospérité suisse.

Les associations ont souvent des visions à trop court terme. Regardez ce qui s’est passé avec l’initiative sur l’immigration de masse. Elle n’a pas été appliquée à cause de la libre circulation des personnes. On a créé un monstre bureaucratique qui provoque des plaintes. Dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du bâtiment, où on a un chômage de plus de 10%, l’immigration bat des records! Bien que le peuple ait voté pour le renvoi des criminels étrangers, ils ne peuvent pas être expulsés. Cela ne va pas. Aucun pays au monde ne place le droit international au-dessus de son droit national!

Voulez-vous que la Suisse quitte la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)?

Non. Il n’y a aucun conflit entre la CEDH et notre Constitution.

Pas aujourd’hui, mais plus tard. Vous avez utilisé la même tactique concernant la libre circulation des personnes.

Le problème, c’est que la CEDH juge de plus en plus de choses au-delà de ses attributions initiales, comme le droit de séjour des criminels, les demandes de caisses maladie, les impôts, etc. Genève a été condamnée à des dommages-intérêts parce qu’elle a dissous une association fondée avec le but illégal de squatter. Ce serait contraire aux droits de l’homme! (24 heures)