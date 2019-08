Simonetta Sommaruga visite le chantier Alptransit

A un peu moins d’un an de l’inauguration officielle du tunnel de base du Monte Ceneri, Simonetta Sommaruga a visité le portail nord du chantier, à Camorino, jeudi. La cheffe du DETEC s’est félicitée de l’avancement des travaux et du succès de l’ensemble du projet.

Le tunnel de base du Monte Ceneri, plus communément appelé «tunnel de base du Ceneri», perce la montagne qui sépare le nord du sud du Tessin. Dès le 4 septembre 2020, date de son inauguration officielle, il marquera l’achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire alpine à travers les Alpes (NLFA).

«Nous nous trouvons encore dans un chantier rempli de tubes, mais il est déjà temps de passer aux tests de vérification de la nouvelle ligne», a dit Simonetta Sommaruga jeudi matin à son arrivée au portail nord de Camorino, juste avant d’entrer à l’intérieur de la galerie, longue de 15,4 kilomètres, pour constater l’avancement des travaux.

Eviter 800 000 camions sur la route

La directrice du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a souligné que «cette ligne de plaine à travers les Alpes permettra de transporter davantage de marchandises par le rail, réduira les temps de parcours nord-sud et offrira au Tessin un «RER» attrayant». La ligne devrait en fait permettre d’éviter environ 800 000 trajets par camions sur la route à travers les Alpes.

Christian Vitta, président du Conseil d’Etat tessinois lui a fait écho: «l’ouverture du tunnel de base du Monte Ceneri est un évènement unique pour le Tessin, il révolutionnera le concept de mobilité dans tout le canton, réduisant considérablement les temps de parcours entre Lugano et Locarno notamment. Nous organiserons donc une importante campagne promotionnelle pour marquer cet évènement comme il le mérite», a-t-il ajouté.

Dès décembre 2020

Troisième projet de construction de la NLFA après les tunnels de base du Lötschberg et du Gothard, le tunnel du Monte Ceneri reliera Camorino, près de Bellinzone, à Vezia, aux portes de Lugano. Il est formé de deux tubes à voie simple distants d’environ 40 centimètres et reliés entre eux par des rameaux de communication.

Au portail nord, il a fallu construire plusieurs ponts et viaducs ferroviaires ainsi qu’une nouvelle liaison ferroviaire directe entre Locarno et Lugano. La réalisation de ce projet a duré douze ans et a coûté 3,6 milliards de francs. La mise en fonction est prévue les 12 et 13 décembre 2020. (ats/nxp)