Sion veut rester à la pointe de la mobilité autonome

Testées depuis trois ans à Sion en première mondiale, les navettes autonomes ont franchi un nouveau cap. Lundi, la ville valaisanne a présenté une technologie développée par le géant allemand Siemens qui permettra aux deux véhicules sédunois de lire les feux de circulation. La technique utilisée repose sur un signal wi-fi, calibré selon un standard européen testé pour la première fois en Suisse.

Cantonnées jusqu’ici dans les rues de la vieille ville à faible trafic, les navettes s’inséreront désormais dans la circulation dense, entre le centre-ville et la gare sur une boucle de trois kilomètres. «L’idée est de répondre à la demande des pendulaires et de devenir progressivement un maillon du réseau de transports publics du futur», détaille le président de Sion, Philippe Varone. L’objectif est de compléter l’accès aux zones peu ou pas desservies. Soit de répondre à la mobilité dite du dernier kilomètre. La ville versera 600 000 francs par an pour cette nouvelle phase.

Inédits et accessibles gratuitement, ces engins font pour l’heure surtout le bonheur des curieux, des touristes, ou des scientifiques du monde entier. «Mais c’est loin d’être négligeable puisque nous profitons d’une notoriété considérable», souligne Vincent Kempf, chef du Service sédunois de l’urbanisme et de la mobilité.

La concurrence s’organise

En deux ans, 37 000 personnes sont montées à bord. Et pour rappeler que toutes les initiatives en la matière ne se valent pas, Vincent Kempf insiste: «Nous sommes en circuit ouvert, dans l’espace public, avec des vraies voitures, des vrais piétons et des vrais cyclistes.» Le potentiel est encore gigantesque et il s’agit de ne pas se faire voler la vedette pour profiter des dernières innovations.

Car Sion n’est plus seule et chacun tente de tirer la couverture à lui. «Nous voulons garder nos précieux six mois d’avance en la matière», glisse Philippe Varone. Outre la notoriété, il y a aussi de gros enjeux financiers. La start-up lausannoise BestMile, qui a collaboré au projet sédunois, vient ainsi de lever 11 millions de dollars pour accentuer ses activités. Et collaborera bientôt avec la Cité de Calvin. Genève vient en effet d’être désignée pour piloter un consortium européen doté d’un budget de 26 millions de francs. Durant quatre ans, quatre véhicules seront déployés dans les zones suburbaines pour compléter l’offre. De quoi valoir à la ville le titre de «future capitale européenne de la mobilité autonome».

À Zoug, où une ligne est exploitée depuis mars par les CFF entre la gare et un pôle technologie, l’ex-régie fédérale souligne qu’il s’agit «des premiers bus intégrés à un système de mobilité existant». À Fribourg, les Transports publics fribourgeois (TPF) emploient deux modèles pour desservir le Marly Innovation Center. Une ligne «accréditée et homologuée», souligne l’entreprise. «Le but n’est ni de faire du tourisme ni que cela devienne une attraction, mais de répondre à cette problématique du dernier kilomètre», précise Stéphane Berney, porte-parole des TPF. Après plusieurs ratés, les navettes ont dû être révisées à Lyon cet hiver. Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre. «Nous nous donnons deux à trois ans et nous ne poursuivrons que si cela répond à une demande.» A Cossonay (VD), enfin, deux engins sont encore en phase de test.

Contraintes légales

De manière générale, l’avenir des véhicules autonomes passe par l’évolution technologique, mais aussi législative. Une convention européenne impose encore la présence d’opérateurs dans les navettes et l’Office fédéral des routes limite la vitesse à 20 km/h. «À terme, le système pourra être plus rapide, encore plus autonome, et donc plus attrayant», ajoute Philippe Varone. Analyse partagée par CarPostal, qui exploite les deux lignes sédunoises. «L’avenir de cette technologie dépendra aussi de l’intérêt des clients. Du pas qu’ils sont prêts à franchir», corrobore Ramon Müller, responsable technique des navettes. Et de rappeler qu’il y a à peine trois ans, tout cela n’était encore qu’une idée. (24 heures)