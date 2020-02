Six personnes se sortent d'une coulée de neige

Six randonneurs à ski ont été pris dans une avalanche dimanche matin alors qu'ils gravissaient le Piz Chrachenhorn, au-dessus de Davos Monstein (GR). Ils ont pu s'en sortir par leurs propres moyens.

L'avalanche de neige fraîche est survenue à 10h48 sur la paroi nord-est de la montagne vers le sommet de laquelle se dirigeait le groupe, a indiqué la police cantonale dans un communiqué dimanche. Les six randonneurs ont été emportés, mais seuls quelques-uns ont été partiellement recouverts de neige, précise la police. Ces derniers ont pu être sauvés par leurs collègues. Personne n'a été blessé.

