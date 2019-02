Skieur condamné pour avoir percuté une Genevoise de 7 ans

«Je croyais que ma fille était morte » C’est en ces termes qu’une mère décrit l’accident survenu à Marie* le 28 janvier 2018 sur une piste de ski du canton de Berne. Vendredi, le skieur bernois, qui a percuté l’enfant, âgée alors de 7 ans, a été condamné par le Tribunal de Thoune pour lésions corporelles simples par négligence. Comme l’a relevé samedi la presse locale, il écope d’une amende et doit payer les honoraires avancés par les parents de Marie venant de "Suisse occidentale". Selon nos renseignements, la victime et sa famille sont en fait des Genevois.

Le prévenu est un skieur chevronné. Le jour des faits, il se trouvait dans une zone de passage entre une piste noire et une piste bleue. C’est dans ce secteur «mixte » que la violente collision a eu lieu. Selon plusieurs skieurs interrogés, l’enfant a «volé sur plusieurs mètres». Elle a subi une commotion cérébrale et une lésion au niveau cervical. Aujourd’hui, l’enfant se porte bien.

Auditionné au procès, le skieur, s’appuyant sur l’avis de deux collègues présents sur la piste, soutient que sa vitesse était raisonnable. Ce n’est pas l’avis de la mère de la fillette et d’un témoin cité dans la procédure : «Il skiait extrêmement vite, relève la plaignante. Et ma fille ne lui a pas coupé la route. C'était un moment très traumatisant pour toute la famille». Au final, les juges ont tranché dans le sens des parents, défendus par Mes Florence Yersin et Dominic Nellen .

(Développement suit) *Prénom d'emprunt (24 Heures)