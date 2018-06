Sociétés anonymes: le National se divise

Le National s'est lancé jeudi dans une grande réforme du droit des sociétés anonymes. Furieuse que le projet ne règle pas que les rémunérations abusives et prévoie par exemple des quotas de femmes, l'UDC a tenté de bloquer le dossier d'emblée.

La majorité en a décidé autrement. Elle est entrée en matière par 133 voix contre 64. La Chambre du peuple se penche d'abord sur les dispositions qui doivent éviter que le peuple accepte l'initiative populaire pour des multinationales responsables. Les initiants ont promis de retirer leur texte si la proposition de la commission passe telle quelle le cap du Parlement.

Les discussions s'annoncent animées aussi sur les sujets qui suivront. La réforme doit ancrer dans la loi les exigences de l'initiative contre les rémunérations abusives réglées jusqu'ici par voie d'ordonnance. Mais elle prévoit encore l'introduction de quotas féminins dans les instances dirigeantes des sociétés cotées en bourse et quelques assouplissements des dispositions sur la fondation et le capital.

Depuis le début des travaux, il y a eu beaucoup de péripéties. Malgré des visions parfois très différentes des partis, la commission des affaires juridiques propose un compromis grâce auquel les entreprises pourront travailler avec plus de sécurité et de clarté, a estimé en son nom Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE).

La carpe et les lapins

«C'est le mariage de la carpe et du lapin, enfin un mariage polygame car il y a plusieurs lapins», a ironisé Yves Nidegger (UDC/GE) en plaidant la non-entrée en matière. Un pan correspond à une adaptation du droit qui reste libéral et vise au maintien d'une place économique attractive. Les autres aspects sont dans l'air du temps, mais pourront faire fuir les entreprises.

La proposition de Pirmin Schwander (UDC/SZ) visant à renvoyer sa copie au Conseil fédéral a été repoussée par 110 voix contre 87. Le gouvernement aurait dû revenir avec un projet limité à l'ancrage des dispositions de l'ordonnance sur les rémunérations abusives.

PLR divisé

La grande majorité du PLR a soutenu le renvoi au gouvernement. Selon Giovanni Merlini (TI), elle trouve les quotas de femmes inadaptés et estime que le contre-projet à l'initiative sur les multinationales ne convient ni sur la forme, ni sur le fond. Une petite minorité voulait que le projet soit débattu et soutiendra les flexibilisations du droit prévues.

Pour le PS, le projet sur la table est globalement positif. Et la Bâloise Susanne Leutenegger Oberholzer de citer comme améliorations les quotas féminins, les dispositions sur la transparence dans le secteur des matières premières ou le contre-projet à l'initiative sur les multinationales.

Chance à saisir

Ce dernier est trop timide, mais il permet des améliorations rapides et concrètes, a salué Liza Mazzone (Verts/GE). La révision est mûre pour être traitée. Elle est dans l'intérêt de l'économie et n'obligera pas les sociétés à adapter leurs statuts, il faut saisir la chance de remettre le droit suisse à la hauteur des défis actuels, a renchéri Karl Vogler (PDC/OW). Le PBD et le PVL ont abondé dans ce sens.

Le Parlement avait renvoyé une première mouture au gouvernement en le priant d'inclure la mise en oeuvre de l'initiative contre les rémunérations abusives, a rappelé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Une non-entrée en matière priverait les start-up des facilités prévues par la réforme et de nombreuses modernisations, le projet est absolument compatible avec les PME, a-t-elle ajouté.

Le débat se poursuit. (ats/nxp)