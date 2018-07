Sotheby’s fait tout pour échapper à l’affaire Bouvier

Changement d’échelle. Après un intermédiaire clé du marché de l’art à Genève, c’est au tour de la deuxième plus importante maison d’enchères au monde d’être dans le collimateur d’un ex-oligarque. Depuis huit mois, Sotheby’s tente, pied à pied, de ne pas être aspirée dans l’âpre guerre judiciaire s’étendant de Monaco à Genève en passant par New York, provoquée par le milliard de francs de plus-value réalisé par Yves Bouvier lors de la constitution de la collection Rybolovlev, dix ans durant. En jeu, des dédommagements astronomiques. Et la crédibilité de Sotheby’s.

Le premier assure depuis trois ans avoir toujours été un marchand: achetant, revendant, prélevant sa marge. Le second l’accuse de le lui avoir caché, se présentant comme un courtier rémunéré à la commission – afin de l’escroquer dans les grandes largeurs. Et ce, en mobilisant l’appui de Sotheby’s, par l’intermédiaire duquel il avait obtenu quatorze des trente-sept œuvres de la collection. Leur valeur? Environ la moitié des factures – totalisant l’équivalent de plus de 2 milliards de francs – envoyées à Dmitri Rybolovlev entre 2003 et 2014. Parmi celles-ci, le «Salvator Mundi» de Léonard de Vinci, devenu la toile la plus chère du monde, selon des documents de justice américains consultés par la «Tribune de Genève» et «24 heures».

«Aidé et soutenu»

La menace est apparue en octobre à New York, au détour des efforts du camp Rybolovlev pour mettre la main, par voie de justice, sur la correspondance entre un responsable londonien de Sotheby’s et Yves Bouvier. L’utilisation à charge de ces tombereaux de courriels et de documents, à Londres ou à Genève, a été autorisée le 11 juin par un juge new-yorkais. La maison d’enchères a fait appel.

Les documents de justice américains montrent que les avocats du milliardaire russe accusent – courriels à l’appui – la maison de vente d’avoir su qu’Yves Bouvier fournissait un oligarque et de l’avoir «aidé et soutenu» dans ce qui est présenté comme une machination. Par exemple, en fournissant des recommandations élogieuses sur les œuvres, des avis ensuite utilisés pour convaincre les équipes de Dmitri Rybolovlev. Ou en envoyant, à la demande du marchand d’art, des estimations informelles des toiles, lui permettant par la suite de justifier les tarifs pratiqués.

Ce fut le cas des «Serpents d’eau II» de Klimt. Obtenu en septembre 2012 pour 126 millions de dollars par Bouvier – grâce à Sotheby’s – le chef-d’œuvre a été revendu le même mois au Russe pour 183 millions. Deux ans plus tard, le marchand genevois requiert une estimation de Sotheby’s à des fins d’assurance. La maison d’enchères sortira le chiffre de 180 millions – quasi le prix facturé par le marchand d’art.

Contre-attaque à Genève

«Toute insinuation selon laquelle Sotheby’s aurait participé à des activités frauduleuses au détriment de Dmitri Rybolovlev est catégoriquement rejetée», rétorquent de leur côté Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari, les défenseurs genevois de la maison de vente. Ces derniers répètent qu’il n’existe «absolument aucun fondement» qui permettrait au Russe «d’impliquer la maison de vente dans son différend avec M. Bouvier». Sotheby’s, «qui se défendra vigoureusement», «ignorait la teneur des relations entre Dmitri Rybolovlev et Yves Bouvier» et n’est «en rien responsable du dommage que [le Russe] aurait subi», martèlent les deux avocats.

Ces derniers se sont lancés dans une course contre la montre pour court-circuiter l’ouverture d’une bruyante procédure civile à Londres. Et ont joint leurs efforts à ceux des conseillers d’Yves Bouvier pour déposer, mi-novembre à Genève, une «requête en conciliation». Le but? «Saisir les tribunaux genevois afin qu’ils déclarent que toute prétention élevée par M. Rybolovlev à l’encontre de Sotheby’s est infondée», explique Me Lembo.

Répit pour Bouvier aux USA

Pour l’instant, le blocage fonctionne. Et apparaît comme un nouveau répit pour Yves Bouvier, après trois ans de guérilla judiciaire. Le 29 mai, l’agence Bloomberg avait déjà évoqué l’abandon des poursuites pénales pour escroquerie à son encontre aux États-Unis – ouvertes en parallèle à celles de Monaco et Genève –, citant «des sources proches de l’enquête».

Ce classement n’a pas été officiellement confirmé. Mais il serait lié à un Christ de Léonard de Vinci sur lequel le marchand genevois avait fait une plus-value de 44 millions de dollars en l’espace d’une semaine, en le revendant pour 127,5 millions au collectionneur russe. Dmitri Rybolovlev a fini par se séparer de ce «Salvator Mundi» en novembre dernier pour 450 millions – trois fois ce que lui avait facturé Yves Bouvier en 2013. Ce dernier «aurait pu avancer qu’au vu de [cette] plus-value, il était difficile de faire passer [Rybolovlev] pour une victime», ont avancé les sources de Bloomberg pour justifier l’abandon de l’enquête. (24 heures)