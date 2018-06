«Stopper Neymar, si c’est possible, cela relève du collectif»

Forcément, à le voir gambader, inventer des dribbles et marquer des buts imparables, cela peut donner des sueurs froides. Depuis qu’il est de retour sur les pelouses, après son problème à la cheville en février, Neymar s’est appliqué avec le souci du détail à montrer qu’il était à nouveau l’un des trois meilleurs joueurs du monde et qu’il était en forme. Une aubaine pour le football à la veille de l’ouverture du Mondial 2018. Un peu moins pour la Suisse, qui aura l’honneur de faire face au Brésil et à sa star dimanche à Rostov-sur-le-Don lors du premier match du groupe E.

À cœur vaillant, rien d’impossible. Mais la tâche est compliquée et Valon Behrami le sait bien. Comment défendre sur Neymar? «Bon, il faut espérer qu’il soit dans un mauvais jour et toi dans un très bon, s’amuse Behrami. Non, sérieusement, défendre sur un joueur comme Neymar, si créatif, ce n’est pas une question individuelle, cela relève du collectif. Je ne sais même pas si c’est réellement possible de le stopper. Mais au moins nous pourrons lui rendre la vie dure.»

Tout le monde est concerné. Y compris les remplaçants. Remo Freuler ne devrait pas commencer ce premier match contre la Seleção. Mais il se tient prêt. Et concernant Neymar, il est péremptoire: «En équipe, on peut défendre contre n’importe qui». On ne sait pas si Neymar prend ça comme un avertissement. Réponse dimanche. (24 heures)