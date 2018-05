Suicide assisté d'un Australien: évêque choqué

L'évêque de Bâle, Felix Gmür, critique le sensationnalisme fait autour du suicide assisté en Suisse d'un Australien de 104 ans la semaine dernière. La commercialisation du suicide est «cynique», déclare-t-il dans un entretien diffusé samedi par Schweiz am Wochenende.

«On vient en Suisse pour se suicider et cela est commercialisé comme une liberté publique», s'insurge l'évêque. L'homme d'Église trouve scandaleux que l'on fasse du suicide un modèle d'affaires.

VIDEO. À 104 ans, l'ancien botaniste australien David Goodall a décidé d'aller mourir en Suisse où la mort volontaire assistée est légale. Il est décédé le 10 mai dernier.

La médiatisation du suicide assisté du célèbre botaniste australien David Goodall à Bâle a donné «mauvais signal», estime Mgr Gmür. «Il ne faut pas que des chômeurs ou des retraités mis sous pression pensent qu'ils n'ont plus la légitimité d'exister», selon lui. La Conférence des évêques suisses rejette l'euthanasie et l'aide au suicide. Elle met en garde contre les effets d'imitation et la banalisation de la mort.

Le scientifique australien David Goodall s'est éteint jeudi à 12h30 à Bâle, selon la fondation Exit International. Il était venu en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté que son pays lui refusait. Il ne souffrait d'aucune maladie en phase terminale, mais jugeait que sa qualité de vie s'était détériorée et qu'il était temps de partir. (ats/nxp)