Suisse et Arabie saoudite signent un accord fiscal

Le conseiller fédéral en charge des finances Ueli Maurer et son homologue saoudien ont signé dimanche matin un accord de double imposition fiscale entre la Suisse et l'Arabie saoudite. Les négociations entamées en décembre 2010 sont donc closes.

Le Conseil fédéral avait signé l'accord le 17 août 2016 en ce qui concerne le volet politique suisse et les conséquences sur les recettes fiscales, a rappelé le Département fédéral des finances. Ueli Maurer a aussi évoqué avec son homologue la coopération en matière financière et la création d'un dialogue financier régulier.

Thèmes abordés

Le conseiller fédéral est arrivé samedi en Arabie Saoudite pour une visite qui le mènera d'ici à mardi aux Emirats arabes unis. Ueli Maurer est accompagné du secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Jörg Gasser et de représentants d'une douzaine d'établissements financiers suisses.

La délégation suisse rencontre des représentants des autorités de surveillance, de banques centrales et d'acteurs du secteur privé. Parmi les thèmes de discussion figurent notamment les conditions favorisant les investissements et les services financiers, le rôle et les possibilités des établissements financiers suisses dans les pays concernés et la mise en oeuvre de normes internationales dans le domaine financier. (ats/nxp)