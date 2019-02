Suissesses atteintes du cancer à cause de leurs prothèses mammaires

En Suisse aussi, des femmes ont développé un cancer à cause d’implants mammaires. Selon l’autorité de surveillance Swissmedic, interrogée par la «NZZ am Sonntag», quatre cas ont été identifiés. L’association spécialisée Swiss Plastic Surgery en compte pour sa part cinq. Ces femmes souffriraient de tumeurs malignes qui affectent les ganglions lymphatiques, les os, les tissus mous, parfois même les poumons ou le foie. Parmi elles, des patientes portant des prothèses après une amputation de la poitrine suite à un cancer du sein. Aucun décès n’a été signalé.

Avec une moyenne de 5000 femmes opérées par an, la Suisse fait partie des pays possédant l’un des plus forts taux d’opération par habitant. Swiss Plastic Surgery a ainsi lancé en début d’année un registre national des implants mammaires. Médecins et fabricants sont en outre tenus de signaler les cas suspects à Swissmedic. Les cas de cancers doivent désormais être signalés à un registre international récemment créé.

La conscience s'éveille peu à peu

Partout dans le monde, la conscience de la potentielle dangerosité de certains implants mammaires s’éveille peu à peu. Elle part d’un scandale qui a démarré aux États-Unis il y a quelques années, lorsque la Food and Drug Administration (FDA) a lancé l’alerte après le développement de plusieurs cancers lymphatiques chez des femmes possédant des implants en silicone. Depuis, les autorités sanitaires de nombreux pays ont commencé à enquêter sur des cas similaires, recensant 660 femmes à travers le monde, dont neuf décès. Si le chiffre peut paraître faible sur une échelle internationale, on ne parle ici que des cas où le lien de cause à effet a été identifié et établi par des médecins, ce qui laisse supposer que d’autres cas restent inconnus.

C’est bien là toute la difficulté. «La cause du cancer n’est pas claire, explique à l’hebdomadaire Ulrike Meyer, spécialiste de Swissmedic. Il existe des preuves d’un risque accru pour les utilisatrices d’implants mammaires. Mais nous ne connaissons pas encore le lien exact.» Il se pourrait que la nature des prothèses joue un rôle. Les spécialistes soupçonnent depuis longtemps que seuls les implants texturés – dont l’avantage est qu’ils se déplacent moins – pourraient déclencher le cancer. Une affirmation réfutée par de récentes données cliniques démontrant que certaines femmes malades possédaient des implants lisses.

«Il existe des preuves d’un risque accru pour les utilisatrices d’implants. Mais nous ne connaissons pas encore le lien exact.» Ulrike Meyer, Spécialiste de Swissmedic

Autre piste, la provenance des implants. En décembre dernier, l’organisme français de certification des dispositifs médicaux GMED a refusé au fabricant leader en Europe Allergan de renouveler son droit de commercialisation. La mesure touche non seulement la France mais également le reste du continent, Suisse comprise. Or, une forte proportion des femmes dont le lien entre implant et cancer est avéré possédaient des prothèses Allergan. Mais pas toutes. Et c’est là que l’affaire se complique. En Suisse comme ailleurs, les statistiques n’existent pas sur l’origine des implants utilisés. Établir avec certitude le lien direct avec le fabricant est donc pour l’heure impossible. (24 heures)