Sur Instagram un abonné sur trois est faux

Un abonné d'Instagram sur trois est faux en Suisse, révèle une étude de l'entreprise américaine Hypeauditor, citée par la SonntagsZeitung. Au niveau mondial, cette proportion atteint 46%. Les détenteurs d'un compte Instagram achètent de plus en plus de suiveurs et de commentaires pour décrocher des partenariats commerciaux et des offres publicitaires.

Selon l'agence de marketing Mediakix, près de 2,5 milliards de dollars (autant en francs suisses) seront versés aux influenceurs des réseaux sociaux d'ici à l'année prochaine. En Suisse, entre 30 et 40 millions de francs seront investis cette année. Les marques et les annonceurs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et des algorithmes pour déterminer la qualité des profils Instagram.

Fake Kardashian

Les comptes des instagrammeurs les plus connus s'avèrent avoir une grande part de «faux comptes». Selon le site Hypeauditor, Khloe Kardashian qui a 93.5 millions d'abonnés n'a en fait que 69.9 millions d'abonnés réels, ce qui représente 74% de ses abonnés. Le reste est considéré par le site comme des «comptes suspects».