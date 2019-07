Sur l'Aar, porter un gilet de sauvetage est préconisé

Descendre une rivière sur une embarcation gonflable est un loisir toujours plus prisé en Suisse. Pourtant, à peine 8% des occupants portent un gilet de sauvetage, selon le Bureau de prévention des accidents (BPA) qui lance une campagne de prévention.

Chaque année, cinq personnes en moyenne se noient alors qu'elles naviguaient sur un lac ou une rivière dans un canot pneumatique. Face à ce constat, le BPA, la Société suisse de sauvetage (SSS), la police cantonale bernoise et la Ville de Berne s'associent pour sensibiliser les adeptes de cette activité au port d'un gilet de sauvetage.bpa

La campagne de sensibilisation «Aare you safe?», lancée par la Ville de Berne et la SSS et portée par plusieurs partenaires, se concentre cette année sur la sécurité de la descente de l'Aar. «Toujours plus confortable, cet équipement protège du pire», soulignent jeudi les différents acteurs de la campagne.

Le BPA, la SSS, la police cantonale bernoise et la Ville de Berne recommandent le port d'un gilet de sauvetage semi-automatique, compact et confortable. Lorsque l'on actionne sa poignée, il se gonfle et met son porteur en position dorsale dans l'eau. Son col protège même une personne inconsciente. (ats/nxp)