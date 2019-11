Swiss Recycling opposée à l'instauration d'une consigne

La faîtière Swiss Recycling a pris position ce mardi contre l'initiative parlementaire souhaitant la création d'une consigne sur les boissons en canettes et en bouteilles. Le texte a été déposé en juin par le conseiller national Aloïs Gmür (PDC/SZ) et n'a pas encore été traité par le parlement. L'élu schwytzois souhaite que les Suisses soient incités économiquement à collecter et à rapporter ces contenants à leur point de vente, «ce qui diminuerait du même coup la quantité de déchets sur la voie publique», argumentait-il.

Or, Swiss Recycling estime que ce système ne serait pas une solution au littering et aux problèmes engendrés par celui-ci pour la Suisse, «qui dispose d'un dispositif de recyclage très développé». Pour l'organisation, frapper un objet d'une consigne ne permet pas de s'assurer qu'il sera recyclé. «Les enseignements tirés à l’étranger (en Allemagne par exemple) apportent d’ailleurs la preuve que l’introduction de la consigne ne se traduit pas par un accroissement de la part des emballages réutilisés. En outre, la consigne est sans incidence sur la consommation des ressources», précise Swiss Recycling.

Cette dernière explique même que cette mesure, qui inciterait les Suisses à ramener boissons en canettes et bouteilles dans les magasins, aurait un impact négatif. «Les points de collecte si appréciés dans les gares, communes, bureaux, écoles et infrastructures de loisirs seraient amenés à disparaître. Les points de retour verraient leur nombre chuter de 100 000 aujourd’hui à quelque 7000», a calculé la faîtière. Elle craint que cette suppression de poubelles de tri rendues inutiles ne se fasse ressentir dans la consommation itinérante, au cours de fêtes en soirées et dans les régions rurales dotées de peu de commerces de détail.

Enfin, le système augmenterait les charges du traitement des déchets puisque les commerces devraient investir dans des automates à consigne. Ces derniers «sont coûteux tant à l’acquisition qu’à la maintenance, les dépenses pour la reprise des emballages pour boissons connaîtraient une croissance spectaculaire», reproche Swiss Recycling à l'initiative.