Swiss va engager plus de 1000 personnes en 2020

La compagnie aérienne Swiss et sa maison-mère Lufthansa ne vont pas lésiner sur le recrutement en 2020. Plus de 4500 personnes seront embauchées en Allemagne, en Suisse et en Autriche par le groupe allemand. La filiale helvétique va engager 1000 personnes.

Deux nouveaux long-courriers

La campagne de recrutement au sein du groupe Lufthansa vise notamment à remplacer des employés ayant quitté l'entreprise, indique vendredi Lufthansa dans un communiqué.

Pour sa part, la filiale Swiss va créer plus de 300 emplois pour le personnel de cabine, les pilotes et les techniciens. Ces postes sont directement liés à l'achat de deux nouveaux long-courriers Boeing 777-300 ER.

Just in time for Christmas, our 12th Boeing 777-300ER landed in Zurich this morning. Welcome home! ?? ???? pic.twitter.com/RwzEe07Yok