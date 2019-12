Système de santé suisse jugé bon par les médecins

Le système de santé en Suisse est bon à très bon, selon neuf médecins de famille sur dix. La collaboration avec les spécialistes est également très bien notée ainsi que l'accès aux soins. C'est ce qui ressort d'une enquête du Fonds Commonwealth publiée lundi.

En Suisse, 69% des médecins de premier recours interrogés se déclarent très satisfaits de leur activité. Dans ce domaine, la Suisse se classe à la première place, note l'enquête. 37% estiment cependant que leur travail est extrêmement ou très stressant. Cette proportion a sensiblement augmenté depuis la dernière enquête de 2015 (31%).

Trop d'administration

Les médecins sont également 60,7% à se plaindre que le temps consacré aux travaux administratifs pour les assurances ou la facturation est un problème important. La Suède (80,4 %) est le seul pays à dépasser la Suisse dans ce domaine.

En matière de collaboration avec les médecins spécialistes, 96% indiquent que les échanges et la coordination sont très bonnes. Là aussi, ce chiffre est plus élevé qu?en 2015. L?accès aux prestations médicales obtient également une très bonne note. Les temps d?attente sont courts et atteignent un niveau record en comparaison internationale.

E-dossier

Selon l'enquête, 70% des médecins de premier recours interrogés indiquent utiliser des dossiers médicaux informatisés. Ce chiffre a sensiblement augmenté depuis l?enquête de 2015. Les médecins de moins de 45 ans optent presque exclusivement pour une gestion électronique des dossiers patients.

Le Fonds Commonwealth a interrogé 13'000 médecins de premier recours dans onze pays industrialisés (Australie, Canada, France, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse, Grande-Bretagne et Etats-Unis). L'enquête est réalisée tous les trois ans. (ats/nxp)