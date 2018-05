Tensions entre inconnus et policiers au bord du lac

Plusieurs individus ont malmené des policiers municipaux dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich, au bord du lac, en réaction à un contrôle jugé injustifié. L'un des agents a été légèrement blessé. Les policiers ont fait usage de gaz irritant et de balles en caoutchouc.

Plusieurs patrouilles de police ont convergé au bord du lac peu après minuit pour contrôler un homme qui avait insulté des agents. D'autres personnes se sont solidarisées avec l'individu qui subissait le contrôle. Ils ont harcelé les policiers et leur ont lancé des bouteilles, précise la police zurichoise dans un communiqué dimanche.

Un agent a été blessé et une voiture de fonction a subi des dégâts. Les policiers ont réussi à maîtriser ce «groupe devenant de plus en plus agressif», notamment en faisant usage de gaz irritant et de balles en caoutchouc. La situation s'est alors calmée. (ats/nxp)