Terre des hommes rend enfin les enfants décédés aux familles

C’est l’histoire d’Amina*, une adolescente tunisienne vivant à Sousse. La jeune fille a 15 ans en 1979. Elle est gravement malade; sa famille la confie à Terre des hommes. Amina est transférée en Suisse pour être opérée via le Programme des soins spécialisés. Elle fait malheureusement partie du 1% des enfants qui ne survivront pas. Au chagrin de la perte de leur fille s’ajoutent, pour les parents, les affres de la distance. La famille d’Amina ne pourra jamais se recueillir sur sa tombe; le corps ne leur a pas été rendu. L’adolescente a été enterrée à Genève, loin des siens, au cimetière de Saint-Georges. Comment faire le deuil de son enfant sans corps, funérailles ni sépulture (lire ci-contre) ? Plus de trente ans après les faits, la sœur d’Amina aimerait «avoir une photo de cette tombe en Suisse». Or de tombe, il n’en existe plus. La pierre tombale de l’adolescente a disparu lorsque la concession a pris fin, vingt ans après l’ensevelissement.

Nous avons présenté ce cas à Terre des hommes, qui fait la lumière sur sa politique en cas de décès d’un enfant au bénéfice d’un transfert médical en Suisse. Surprise: jusqu’en 2006, les corps n’étaient pas rapatriés par l’organisation dans leur pays d’origine. Ce point était spécifié en amont aux parents. Ils pouvaient certes organiser le retour, mais à leurs frais. Le programme s’adressant aux familles démunies, peu en avaient les moyens.

«Il était temps!»

C’est ainsi qu’un véritable «carré Terre des hommes» est visible au cimetière de Saint-Georges, à Genève. On y dénombre actuellement 29 tombes d’enfants, enterrés selon les rites musulmans et en présence d’un imam lorsque leur religion l’exigeait.

«Terre des hommes a tardé à reconnaître la nécessité de rendre les corps aux familles à ses frais», admet Ivana Goretta, l’attachée de presse de l’organisation. Il a fallu attendre formellement 2008 pour que l’institution offre systématiquement le voyage de retour. «Une réflexion sur ce point sensible et émotionnel était en cours depuis longtemps», indique Alexandre Favini, le coordinateur du programme des soins spécialisés depuis 2014. «Il a fallu la réunion des chefs de projets des pays impliqués pour formaliser le changement de pratiques. Il était temps! On sait combien il est important de pouvoir disposer du corps pour faire le deuil; cela semble élémentaire aujourd’hui.»

Ivana Goretta explique cette attente par «une forme d’inertie institutionnelle, due en partie à une surcharge de demandes à traiter. Je l’explique aussi par l’empreinte très forte d’Edmond Kaiser. Ce programme de soins spécialisés est son héritage.» Or le fondateur de Terre des hommes a choisi de privilégier la vie et de consacrer l’argent aux opérations plutôt qu’aux éventuels rapatriements. En clair: il préférait dépenser 10'000 francs pour sauver un cœur que la même somme pour rendre un défunt aux siens.

«Cela peut paraître surprenant aujourd’hui mais il faut se remettre dans le contexte, commente Alexandre Favini. Edmond Kaiser a fait avec les moyens dont il disposait à l’époque.» À l’époque, justement, faire venir un enfant en Europe coûtait entre 10'000 et 12'000 fr. à Terre des hommes, contre environ 8000 fr. aujourd’hui. Le prix du rapatriement a chuté, lui aussi. Il oscille entre 2000 et 7000 fr., selon l’âge de l’enfant. «Terre des hommes a aujourd’hui les moyens financiers de rendre les corps à toutes les familles», relève Ivana Goretta. D’autant que les techniques médicales et les diagnostics se sont affinés. «Nous prenons moins de dossiers à risques. Il y a donc moins de décès.»

Or l’institution avait les moyens financiers de rapatrier les corps bien avant 2006. «Effectivement, convient Ivana Goretta, qui évoque une prise de conscience éthique. Terre des hommes a eu au moins dix ans de retard. À partir du moment où on a eu les moyens de le faire, les choses auraient pu changer.»

L’orientation du programme des soins spécialisés a considérablement évolué, indique Alexandre Favini. «À l’origine, il était très axé sur le côté médical. Aujourd’hui, nous offrons tout un encadrement social. Il y a un suivi global de l’enfant qui se poursuit après le retour au pays. C’est important.»

Combien de filles et garçons de Tunisie, du Maroc, du Bénin, du Togo, de Mauritanie, du Sénégal, de Guinée ou encore du Mali ont été enterrés à Genève depuis les années 1960? Difficile à dire. Peut-être plus d’une centaine, si l’on se base sur le nombre actuel de transferts médicaux et le pourcentage de décès (lire ci-contre). Terre des hommes précise que plusieurs défunts ont été rapatriés grâce à la mobilisation, en Suisse, de la communauté du pays d’origine.

En 1985, six ans après la disparition d’Amina, Terre des hommes écrivait en ces termes à son père. «Nous avons bien reçu votre lettre nous demandant les renseignements qui vous permettront de venir vous recueillir sur la tombe de votre fillette. Amina* a été ensevelie au cimetière de Saint-Georges, avenue du Cimetière, 1213 Petit Lancy/Genève. La tombe porte le numéro 10893 et elle est située dans le quartier 51. Nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, nos meilleures salutations et nos meilleurs vœux pour l’année 1985.»

Deuil difficile

Alexandre Favini assure qu’il y a eu de nombreux autres échanges et courriers avec ce père de famille. Il a exhumé l’intégralité des documents mais garde leur contenu confidentiel. «On sent dans sa correspondance que le père n’y croit pas, regrette-t-il. Il n’arrive pas à intégrer cette triste nouvelle.» Ivana Goretta acquiesce: «Visiblement, malgré la visite d’un de nos représentants sur place et les nombreux courriers, il n’a pas fait le deuil. Nous allons contacter cette famille pour expliquer ce qu’il s’est passé et évaluer comment nous pouvons l’aider à faire le deuil.»

Terre des hommes se dit ouvert au rapatriement, sur demande des familles et à ses frais, des enfants ensevelis à Genève.

*Prénom d’emprunt. Nom et prénom connus de la rédaction. (24 heures)