Test de bus électrique à Sion et Martigny

CarPostal testera prochainement un véhicule électrique en Valais. Deux autres car postaux électriques circulent déjà en Suisse.

Les essais auront lieu du 5 au 7 novembre à Sion et du 8 au 9 novembre à Martigny, selon un communiqué diffusé vendredi. Le car postal électrique est plus silencieux que son équivalent diesel classique.

C'est la seule différence notable, selon Car Postal, l'aménagement intérieur et extérieur du bus de type «Ebusco» étant identique aux autres. Les voyageurs sont invités à prendre part au test.

Déjà deux lignes en exploitation

Le car dispose d'une autonomie d'environ 180 heures, variables selon l'utilisation du chauffage ou de la ventilation. Il est rechargé de nuit au garage, en 6 à 7 heures. Il circulait auparavant à Saas-Fee (VS). Deux autres cars postaux électriques desservent quotidiennement des lignes à Sarnen (OW) et Interlaken (BE).

La Poste indique vouloir améliorer son bilan en matière de CO2 pour 2020 de 25%. Elle tire déjà complètement son électricité de sources suisses d'énergies renouvelables. (ats/nxp)