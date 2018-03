«Thomas N. a tué quatre personnes car il en avait envie»

Le «voisin sympathique» passera-t-il sa vie derrière les barreaux? Le Ministère public argovien a requis, mardi, devant le Tribunal de district de Lenzbourg, la prison à perpétuité et une mesure d’internement à vie contre le quadruple assassin de Rupperswil, Thomas N., 34 ans.

La procureur Barbara Loppacher a livré un plaidoyer accablant à l’encontre de ce «manipulateur» qu'elle accuse d'avoir dupé tout son entourage. Et qui, pour assouvir ses pulsions pédophiles et par appât du gain, a minutieusement planifié un crime d’une violence inouïe. Une matinée de décembre 2015, le prévenu a extorqué puis égorgé une mère de famille, C.S., ses deux fils et la copine de l’aîné, qui habitaient à une centaine de mètres de chez lui, dans la commune argovienne de Rupperswil. Il a aussi infligé des sévices au cadet, 13 ans. Tête baissée, l'accusé a le visage enfoui dans ses mains pendant que Barbara Loppacher relate les détails les plus glaçants des abus sexuels, filmés par Thomas N.

Contre l'avis des experts

La mesure demandée par le Ministère public surprend au lendemain du rapport psychiatrique. L’internement à vie requiert, pour être prononcé, l’avis concordant de deux spécialistes selon lequel un détenu est durablement incurable. Or mardi, les experts ont conclu que Thomas N. était apte à suivre un traitement thérapeutique.

Pour Barbara Loppacher, Thomas N. mérite la peine maximale prévue par le code pénal en raison de sa dangerosité et du risque «très élevé de récidive». L'accusation soutient que le prévenu avait élaboré un plan concret visant à s’en prendre à deux autres familles, à Berne et Soleure, selon le même mode opératoire. Les rapports d’expertises n’ont par ailleurs pas identifié de troubles psychiques à l’origine directe des homicides, poursuit la magistrate. S’il n’y a pas de trouble à guérir, Thomas N. ne peut être déclaré incurable, conclut-t-elle. «Thomas N. a tué quatre personnes parce qu’il en avait envie.»

Ouvert à un traitement

L’avocate du prévenu s’est attaché à démonter cette affirmation, répétant à plusieurs reprises que Thomas N. «n’a pas tué par simple plaisir». C’est avant tout son attirance pour son jeune voisin et l’argent qui l’ont motivé, insiste-t-elle. Elle réfute aussi que son client prévoyait de récidiver. Faire des recherches sur internet, téléphoner au domicile de la famille deux fois et se rendre cinq fois sur les lieux ne constituent pas des actes préparatoires punissables, plaide-t-elle.

Renate Senn reconnaît donc la culpabilité de son client sur tous les chefs d’accusation, hormis ceux d’actes préparatoires de la perpétration d'autres crimes. Elle réclame une peine privative de liberté de 18 ans. Et rejette fermement tout mesure d’internement à vie. En l’absence des deux avis psychiatriques concordants, les conditions légales ne sont pas remplies. Elle rejette aussi l’éventualité d’une mesure d’internement ordinaire, demandée subsidiairement par le Ministère public. Thomas N. a envie de se soigner et il est apte à suivre un traitement, dit-elle. Elle demande au tribunal de prononcer une mesure ambulatoire.

Le verdict sera rendu vendredi.