Tom Lüthi, précurseur et exemple

Le sport motocycliste suisse vit un début d’été étonnant. Sur les terrains de cross, le Genevois Arnaud Tonus – qui a connu tant de coups durs avant de revenir au sommet – et le Zurichois Jeremy Seewer se battent, troisième place mondiale en jeu dans la catégorie la plus importante de la discipline.

Sur les circuits de vitesse, Thomas Lüthi semble plus solide que jamais. Il a surtout réussi à oublier sa saison compliquée en MotoGP. Dominique Aegerter est toujours là, à s’accrocher à ses rêves, à répéter que «la catégorie Moto2, c’est la mienne. Je ne me vois pas dans un autre championnat.» Dans un autre championnat, justement, le Zurichois Randy Krummenacher domine avec intelligence, vélocité et agressivité le Mondial supersport. Et en endurance, le Fribourgeois Robin Mulhauser n’en finit pas de célébrer sa victoire dans la Coupe F.I.M. superstock. Tout cela dans un pays où les courses en circuit à caractère public sont interdites depuis plus de soixante ans.

Dans ce phénomène de multiplication, Thomas Lüthi a joué un rôle décisif. D’abord en montrant que c’était possible, que le monde des GP n’était pas interdit pour toujours aux «petits» Suisses. Ensuite en réveillant, par ses exploits, mais aussi ses chutes spectaculaires, ses blessures et ses retours courageux, l’intérêt des grands médias de ce pays pour une discipline sportive qui reste secondaire.

Ego ravalé

Mais pour que le phénomène perdure, pour que, peut-être, d’autres après la génération actuelle puissent espérer s’installer au sommet, il faut des résultats. Pour garantir de la présence. Et dans ce domaine également, il a pris ses responsabilités, commençant par ravaler son ego. En acceptant de «redescendre» en Moto2 après la saison la plus difficile de sa carrière (0 point en MotoGP), il savait que même en retrouvant son niveau d’antan, en se battant régulièrement pour le podium, les censeurs seraient toujours là pour lui rappeler que «oui, c’est bien. Mais quand même, en MotoGP, dans la vraie catégorie, tu n’y es pas arrivé!»

On en connaît beaucoup qui, dans les mêmes circonstances, auraient implosé. Lui s’est bonifié: «Le message est peut-être complexe à faire passer, mais on peut terminer une saison avec 0 point et avoir appris des choses. Ce fut mon cas l’an dernier. Il a fallu faire le tri dans ces éléments, effacer ceux qui ne servaient à rien et travailler avec les autres. Ce processus s’est terminé pendant l’hiver. Parallèlement, il s’est passé quelque chose de très important: dès ma première journée sous mes nouvelles couleurs – le team allemand Dynavolt Intact – je me suis senti à la maison. Une maison ordrée, avec des habitants professionnels mais qui évoluent dans une ambiance sereine.»

Restait une question essentielle: après une saison durant laquelle il n’a pas dépassé grand monde en course, comment Tom Lüthi allait-il se comporter dans un peloton compact, à égalité de matériel avec ses concurrents? «Après deux tours de course au Qatar, j’étais rassuré. Plus que jamais, le titre se jouera sur la régularité, mais une constance à très haut niveau.» À Assen, en cette 1re journée d’essais, Tom a signé le sixième chrono. Loin d’être satisfait: «La moto est trop instable, on a encore un sacré travail devant nous.» Voilà ce qu’est la classe Moto2, millésime 2019: à 296 millièmes du meilleur, on se sent loin, loin, loin.

