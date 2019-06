Torture sur fond de magie noire: 13 et 16 ans de prison

Le descriptif des juges est celui d’«un véritable massacre»: quarante-cinq coups de masse, dont sept sur le visage. «On a trouvé des giclures de sang jusqu’au plafond», atteste la présidente du Tribunal criminel, Marine Wyssenbach.

Mardi, les sept juges n’ont accordé aucune circonstance atténuante à la prévenue de 62 ans accusée d’avoir voulu faire assassiner sa belle-sœur, ni à son voisin de 52 ans, auteur de cette agression violente dans un appartement du Lignon en 2016. La première a écopé d’une peine de 13 ans pour instigation à tentative d’assassinat. Son complice, auteur de l’agression au marteau, a quant à lui été condamné à 16 ans de prison pour tentative d’assassinat.

Après trois jours de procès teintés de magie noire et de sorcellerie, le verdict des sept juges suit de près l’accusation du Ministère public. Pour les magistrats, l’implication de la sexagénaire – une femme habitée par la paranoïa, les délires de persécution et la haine de sa belle-sœur – ne fait aucun doute. Leur jugement se base notamment sur les conversations téléphoniques interceptées après les faits avec son homme de main.

Si elle écope d’une peine inférieure à celle de l’auteur de l’agression, c’est notamment parce qu’il n’a pas pu être démontré qu’elle avait dicté le mode de torture de la victime.

À l’autre extrémité du banc des accusés, son ami et voisin n’a pas bronché quand la présidente lui a annoncé sa sanction. Bourreau trahi par son ADN sur les lieux du crime, il s’est «réfugié derrière ses amnésies et la sorcellerie» pour expliquer les coups de marteau et le sel jeté dans les yeux de la victime, comme s’il fallait l’exorciser.

Cette femme suppliciée a eu la vie sauve «uniquement grâce à sa volonté de survie», a ajouté la présidente. Mardi, elle était absente, lors de la lecture du verdict. Mais au premier jour du procès, elle avait pudiquement raconté les séquelles irréversibles de cette agression insensée. Aujourd’hui, son avocate, Me Daniela Linhares, peut le dire en son nom: «Ce verdict est un grand soulagement.» (24 heures)