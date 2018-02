Toujours élégant, Martin Suter fête ses 70 ans

Martin Suter («La face cachée de la Lune», «Small World») va fêter ses 70 ans.

Toujours tiré à quatre épingles, l'auteur alémanique, né un dimanche 29 février, se décrit comme un chanceux: couronné de succès, il peut vivre de sa passion, l'écriture.

Débuts dans la publicité

A 16 ans, étudiant au Collège St-Michel de Fribourg, ce fils d'ingénieur savait déjà qu'il voulait devenir écrivain. Mais il a d'abord fait un détour par la publicité, après des études avortées en philologie allemande à l'Université de Bâle.

A 20 ans, il se lance donc dans une formation de publicitaire. A 26 ans, il est directeur artistique d'une agence bâloise renommée. Puis il ouvre sa propre agence et devient président du club des directeurs artistiques suisses.

Ces succès dans la pub lui permettent de profiter de son temps libre: il écrit des reportages pour le magazine GEO, ainsi que des scénarii pour le cinéma et la télévision.

Autre corde à son arc, il devient en 1992 chroniqueur dans l'hebdomadaire Die Weltwoche. Dans cette «Business Class» qui lui rapporte 2000 francs par texte, plus tard publiée dans le magazine du Tages-Anzeiger, il dissèque les manies du monde de l'économie.

Cinéma, cinéma

Il faut attendre 1997 pour que Martin Suter devienne écrivain à part entière. Avec son premier roman, «Small World», il connaît un succès foudroyant. Suivent notamment «La face cachée de la lune» (2000) et «Un ami parfait» (2002) ou la série «Allmen».

Au total, 14 romans sont parus. Neuf d'entre eux ont connu une vie cinématographique, le plus connu dans le monde francophone étant «Je n'ai rien oublié», adapté de «Small World», avec Gérard Depardieu et Niels Arestrup en 2011.

Ce lien avec le cinéma se reflète aussi dans son travail de scénariste. Avec «La disparition de Julia» de Christoph Schaub (2009), il a signé son scénario le plus remarqué, récompensé par un prix du public au Festival de Locarno.

Martin Suter s'est aussi essayé au théâtre, et plus récemment à la chanson, écrivant des textes pour Stephan Eicher et l'opérette «Geri» avec ce dernier.

Marié à l'artiste-peintre Vivian Wild durant 20 ans, il a ensuite rencontré sa seconde épouse, Margrith Nay, à Ibiza. Le couple y passe ses étés, privilégiant le Guatemala en hiver. Le ménage a depuis remis le cap sur Zurich, afin que leur fille adoptive Anna y poursuive ses études. Les Suter ont également adopté son frère Antonio. Mais en 2009, le malheureux décède accidentellement.

Trop facile?

Malgré les succès, la carrière de Martin Suter ne s'est pas déroulée sans accrocs. Les critiques, notamment à la NZZ, lui ont souvent reproché de faire de la littérature triviale. «Suter ne sait pas écrire», attaque l'hebdomadaire allemand Die Zeit en 2011. En France, les critiques lui ont au contraire souvent réservé un bon accueil.

Pour sa part, Martin Suter se définit comme un auteur de divertissement. «La langue d'un roman doit servir l'histoire de manière discrète», disait-il récemment lors du Festival du film de Soleure.

«Je n'ai pas de message», précise l'auteur. «Mes histoires débutent à la première page et se terminent à la dernière. Si elles fonctionnent, je suis content.»

Martin Suter est professionnel jusqu'au bout des ongles. Il suit un plan de travail précis pour chaque oeuvre, immuablement vêtu de son costard-cravate. Lors de recherches dans le milieu des sans-abri pour son dernier livre, «Eléphant», on lui a conseillé de ne pas être trop élégant. Il a laissé tomber la cravate. (ats/nxp)