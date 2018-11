Toujours plus d'appétit pour le bio

Le bio a toujours le vent en poupe auprès des consommateurs. Les ventes de légumes issus de l'agriculture biologique ont augmenté de 7% sur un an en Suisse et celles de fruits de 13%.

Entre septembre 2017 et août 2018, environ 46'700 tonnes de légumes biologiques, d'une valeur de 390 millions de francs, ont été écoulées dans le commerce de détail. Les tomates, les carottes et les poivrons ont été les plus vendus. En termes de volumes, le bio atteint une part de marché de 15%, indique mercredi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Tendance à la hausse

Concernant les fruits, la part du bio a atteint sur la même période 12%, à 47'000 tonnes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 253 millions de francs. A plus de 40% des ventes, les bananes occupent la première place, suivies des pommes et des citrons.

Le volume annuel de lait biologique a augmenté de près de 10% entre 2013 et 2017, pour atteindre 203'600 tonnes. La tendance s'est poursuivie cette année. Les ventes ont atteint un point culminant à 21'400 tonnes en avril, soit un peu moins de 7% du volume total de lait transformé.

L'appétit des Suisses pour ces produits a toutefois un coût. Selon les chiffres de l'OFAG, un ménage avec deux enfants paie près de 50% de plus pour un panier de produits biologiques que pour les mêmes aliments produits de manière conventionnelle, à savoir 196 francs au lieu de 132 francs par mois. (ats/nxp)