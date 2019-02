«Tout est mis en place pour sécuriser les domaines skiables»

«Nous sommes en alerte toute l’année et l’avalanche qui est tragiquement tombée à Crans-Montana ne change pas notre degré de vigilance», assure Paul-Victor Amaudruz, responsable de la sécurité à Verbier. Dans sa station, des pistes ont par exemple été fermées dans l’après-midi cette semaine. «Mes collègues à Crans-Montana ont agi de la même manière, mais le drame n’a pas pu être évité.» Les responsables de la sécurité que nous avons contactés adoptent tous le même discours: leur vigilance est en permanence à 200% et les événements récents ne vont pas changer leur pratique.

À lire : Un expert pointe «un déclenchement d'avalanche» très complexe

Ce mercredi, les experts sont émus. La victime de Crans-Montana était un patrouilleur venu porter assistance à un blessé. Le mois dernier, un collègue de 24 ans a également perdu la vie aux Portes du Soleil. Alors qu’il sécurisait les pistes, il a été emporté par une avalanche qu’il avait déclenchée. «Les accidents s’accumulent, c’est la terrible loi des séries», soupire Jean-Luc Lugon, responsable de la sécurité dans la vallée du Trient. «Ce drame nous rappelle combien notre travail est compliqué, complète Paul-Victor Amaudruz. Nous essayons de faire au mieux, mais les prévisions sont extrêmement difficiles. Pour ne pas avoir d’avalanche, il ne faudrait pas avoir de neige.»

Ne pas s'aventurer sur les pistes fermées!

Les skieurs devraient-ils se montrer plus vigilants? Devraient-ils par exemple porter un détecteur de victimes d’avalanches, même sur les pistes? «Le jour où l’on donnera un tel conseil, c’est que nous ne serons plus du tout sûrs de ce que nous faisons», s’exclame Paul-Victor Amaudruz. Question sécurité, il appelle surtout à respecter les signalisations et à ne pas s’aventurer sur les pistes fermées. «Des personnes passent même en dessous des barrières en métal que nous installons.»

Jean-Luc Lugon ajoute que certains vêtements de ski sont agrémentés du système de secours Recco, une pastille qui fonctionne comme un détecteur. Par-dessus tout, il veut rassurer les skieurs et la population en général: «Ce qui s’est produit mardi était tout à fait exceptionnel. Tout est mis en place pour sécuriser les domaines skiables, les pistes de fond, les habitations et les routes.» Et puis, le danger d’avalanche est actuellement limité (niveau 2 sur 5 dans l'arc alpin).

Pas de risque zéro

«Les gens qui restent sur les pistes n’ont pas à s’équiper. Il faut faire confiance aux professionnels», poursuit Jean-Luc Lugon. A Verbier, 27 personnes gèrent la sécurité du domaine. Sur le secteur de Grimentz et de Zinal, elles sont douze. Ces spécialistes se rendent sur place tous les matins pour suivre l’évolution du manteau neigeux. Le taux d’humidité est contrôlé, des minages préventifs sont effectués, des digues construites pour stopper les éventuelles coulées... Les patrouilleurs restent ensuite à l’affût durant la journée, en particulier sur les pentes délicates. «C’est un travail de tous les jours, il faut avoir en permanence le nez dans la neige, commente Jean-Christophe Genoud, responsable de la sécurité à Zinal-Grimentz. Mais on a beau faire le maximum...»

L’accident de Crans-Montana rappelle que le risque zéro n’existe pas. La journée de mardi était pourtant la plus fraîche de la semaine, avec une température en dessous de zéro le matin. «On pouvait penser que le danger était moins élevé, mais c’est trompeur», commente Paul-Victor Amaudruz. Au printemps, les avalanches humides sont plus compliquées à gérer. Et celles de glissement se repèrent difficilement, peuvent résister au minage puis partir à n’importe à quel moment. «Il faut accepter qu’il restera toujours un petit pour cent de risque, conclut Jean-Luc Lugon. Beaucoup de gens l’ont oublié. Pas dans nos vallées, mais ceux qui viennent de plus loin.» (24 heures)