Trafic CFF perturbé sur l'axe Lausanne-Palézieux

Le trafic sur ligne CFF entre Palézieux et Lausanne est interrompu lundi après-midi en raison d'un dérangement technique d'une durée indéterminée. Le système qui actionne les signaux ne fonctionne plus.

Les voyageurs grandes lignes circulant entre Lausanne et Fribourg passent par le train des Vignes entre Vevey et Puidoux-Chexbres. Ceux circulant entre Genève/Lausanne et Berne passent par Bienne, a indiqué à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Il revenait sur une information de 20 minutes.

En trafic régional, des bus de substitution ont été mis en place. Il faut s'attendre à des retards et à des suppressions de train. Le dérangement dure depuis 13h10.

Interruption Lausanne - Palézieux: les équipes de réparation sont sur place. Le trafic reste interrompu avec le même concept de substitution, prochain point de situation aux alentours de 17h. — Relations médias CFF (@presse_CFF) 17 juin 2019

(ats/nxp)