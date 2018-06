Trafic perturbé entre Berne et Fribourg

Un problème technique à Bümpliz-Sud, près de Berne, a perturbé dès 08h30 vendredi la liaison ferroviaire entre la capitale et Fribourg, et ce pendant trois heures. Le dérangement a été levé à la mi-journée, mais il fallait s'attendre encore à des retards.

Des dizaines de voyageurs amassés en gare de Fribourg n'ont pas pu prendre de train ni de bus pour rallier la capitale pendant plus d'une heure, a constaté un journaliste de l'ats sur place. Des bus de remplacement ont finalement circulé, d'abord depuis la gare de Thörishaus jusqu'à Berne mais avec, là aussi, de longues attentes.

Le trafic était aussi fortement perturbé dans l'autre sens. Les gares de Lausanne et Genève n'ont été longtemps reliées au Plateau suisse que par la ligne du Pied du Jura, selon un porte-parole des CFF. Le trafic régional n'a pas non plus été épargné: jusqu'aux alentours de 12h30, certains voyageurs devaient encore compter avec des retards ou suppressions de trains au départ de Fribourg.

Objet sur la voie à Olten (SO)

Plusieurs trains ont également été supprimés dans la région d'Olten. Un train Intercity a percuté un objet sur la voie à proximité de la gare régionale d'Olten-Hammer (SO), vendredi peu avant 11h00. L'incident n'a pas fait de blessés.

Les enquêteurs ont trouvé des objets métalliques sur la voie. Le montant des dégâts n'est pas encore connu. La police soleuroise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle vendredi. (ats/nxp)